PTT ve noterler bayramda çalışıyor mu? PTT ve noter mesai saatleri
Fatura ödemesi, vekaletname, araç alış satışı gibi işlemlerini tamamlayacak olan vatandaşlar, bayramda PTT ve noterlerin çalışıp çalışmadığını internet üzerinden sorguluyor. Özellikle Kurban Bayramı'nın ikinci gününün haftanın ilk gününe denk gelmesi, vatandaşların konuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, PTT ve noterler bayramda çalışıyor mu? Pazartesi günü PTT ve noterler açık mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Bayramlarda resmi kurumlar ve bazı özel kuruluşların kapalı olması nedeniyle vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Kurban Bayramı'nın ikinci gününün 12 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla, bayramda PTT ve noterlerin çalışma saatleri gündeme geldi. Peki, noterler ve PTT'ler Kurban Bayramı'nın ikinci günü açık mı? İşte, PTT ve noter mesai saatleri.
PTT şubeleri Kurban Bayramı'nda hizmet vermeyecek. PTT'nin bir sonraki çalışma günü 15 Ağustos 2019.
Noterler de Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler bayram boyunca hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterlikler normal zamanlarda Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.
NOTER NEDİR?
Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler, Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar.
PTT'DE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?
Kredi kartı ödemelerinizi PTT işyerlerinden kolayca gerçekleştirebilir, kredi kartı müşterisi olduğunuz bankaya gitme zahmetine girmeden diğer faturalarınız ile birlikte kredi kartı borcunuzu da PTT'den ödeyebilirsiniz.
Nakit Yatırma İşlemleri: Anlaşmalı Bankalar nezdinde ister kendi hesabınıza, ister bir başkasının hesabına PTT aracılığıyla para yatırabilirsiniz.
Nakit Ödeme İşlemleri: Anlaşmalı Bankalarda bulunan hesaplarınızdan PTT aracılığıyla para çekebilirsiniz.
Bireysel Kredi Ödemeleri: Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinizin yanı sıra PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait bireysel kredi taksitlerinin geri ödemesini PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
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