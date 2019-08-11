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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.08.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

PTT ve noterler bayramda çalışıyor mu? PTT ve noter mesai saatleri

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PTT ve noterler bayramda çalışıyor mu? PTT ve noter mesai saatleri

Fatura ödemesi, vekaletname, araç alış satışı gibi işlemlerini tamamlayacak olan vatandaşlar, bayramda PTT ve noterlerin çalışıp çalışmadığını internet üzerinden sorguluyor. Özellikle Kurban Bayramı'nın ikinci gününün haftanın ilk gününe denk gelmesi, vatandaşların konuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, PTT ve noterler bayramda çalışıyor mu? Pazartesi günü PTT ve noterler açık mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Bayramlarda resmi kurumlar ve bazı özel kuruluşların kapalı olması nedeniyle vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Kurban Bayramı'nın ikinci gününün 12 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla, bayramda PTT ve noterlerin çalışma saatleri gündeme geldi. Peki, noterler ve PTT'ler Kurban Bayramı'nın ikinci günü açık mı? İşte, PTT ve noter mesai saatleri.

PTT şubeleri Kurban Bayramı'nda hizmet vermeyecek. PTT'nin bir sonraki çalışma günü 15 Ağustos 2019.

Noterler de Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak. Nöbetçi noterler bayram boyunca hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterlikler normal zamanlarda Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet vermektedir.​

NOTER NEDİR?

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler, Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar.

PTT'DE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?

Kredi kartı ödemelerinizi PTT işyerlerinden kolayca gerçekleştirebilir, kredi kartı müşterisi olduğunuz bankaya gitme zahmetine girmeden diğer faturalarınız ile birlikte kredi kartı borcunuzu da PTT'den ödeyebilirsiniz.

Nakit Yatırma İşlemleri: Anlaşmalı Bankalar nezdinde ister kendi hesabınıza, ister bir başkasının hesabına PTT aracılığıyla para yatırabilirsiniz.
Nakit Ödeme İşlemleri: Anlaşmalı Bankalarda bulunan hesaplarınızdan PTT aracılığıyla para çekebilirsiniz.

Bireysel Kredi Ödemeleri: Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinizin yanı sıra PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait bireysel kredi taksitlerinin geri ödemesini PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

 

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