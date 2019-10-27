PTT ve bankalar pazartesi (yarın) açık mı? 28 Ekim PTT ve banka çalışma saatleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla; 29 Ekim Salı günü tam gün, 28 Ekim Pazartesi günü ise yarım gün tatil olacak. Bu gelişme ile birlikte PTT şubelerinde çeşitli kargolama ve posta işlemi olan vatandaşlar ile banka şubeleri aracılığıyla bankacılık işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar, 28 Ekim'de PTT ve banka çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, PTT ve bankalar pazartesi açık mı? Bankalar 28 Ekim'de çalışıyor mu?
PTT ve banka şubelerinin 28 Ekim'de çalışma saatleri, vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Pek çok vatandaş, bu kurumların 28 Ekim Pazartesi günki çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 'PTT ve bankalar pazartesi açık mı?' sorusunun yanıtı...
Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet verememektedir. Borsa İstanbul'un 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet vereceği söylenebilir.
Aynı şekilde PTT şubeleri de 28 Ekim'de yarım gün olarak vatandaşlara hizmet verecek.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HAKKINDA
Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan bir millî bayramdır. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemi hakkında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutkunda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.
29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan “Cumhuriyet” önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devletinin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da Cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.
Cumhuriyette Atatürk’ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.
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