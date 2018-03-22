PTT ÅŸubesinde memur direndi, soyguncu neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

KayÄ±ÅŸdaÄŸÄ± Mahallesiâ€™nde bir PTT ÅŸubesinde 23 Åžubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda silahlÄ± ve maskeli ÅŸekilde mÃ¼ÅŸteri gibi iÃ§eri giren ÅŸÃ¼pheli, kasada bulunan PTT memuruna bir poÅŸet uzatarak paralarÄ± iÃ§ine doldurmasÄ±nÄ± istedi. GÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen olay sÄ±rasÄ±nda memur R.I.â€™nÄ±n direnmesi Ã¼zerine ikili arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavga sÄ±rasÄ±nda elindeki silahÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ren ÅŸÃ¼pheli, bir sÃ¼re sonra olay yerinden hÄ±zla kaÃ§tÄ±.

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AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada polis gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceleyerek ÅŸÃ¼phelinin kimliÄŸini tespit etti. ÅžÃ¼pheli Ali RÄ±za T., kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde evinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Daha Ã¶nceden kavga etmek suÃ§undan poliste kaydÄ± bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Ali RÄ±za T. polisteki ifadesinde suÃ§unu itiraf etti. Ali RÄ±za T.â€™nin iÅŸsiz ve parasÄ±z olduÄŸu iÃ§in bÃ¶yle bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Poliste iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheli adliyeye sevk edildi.