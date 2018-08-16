PTT yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
PTT personel alımı kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 17 farklı merkezde 12 Ağustos’ta yazılı sınava giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sözlü sınava, yazılı sınav puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday çağrılacak. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecek. Peki, PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
PTT AŞ bünyesine, bin 623 postacı, 200 tekniker, 2 bin 625 gişe personeli, 82 avukat, 470 mühendis alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Söz konusu sınavlara katılan adaylar, sınavda karşılaştıkları soruların yayınlanması sonrası beklenti içine girdi. İşte, PTT yazlı sınav sonuçları hakkında detaylar...
PTT sınav sonuç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT’nin internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçları hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.
SINAV SORULARI YAYIMLANDI
PTT sınav sorularının yayınlanmasının ardından adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
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