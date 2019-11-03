PTT saat kaçta açılıyor? PTT şubeleri hafta içi çalışma saatleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPTT saat kaçta açılıyor? PTT şubeleri hafta içi çalışma saatleri
GeriGündem PTT saat kaçta açılıyor? PTT şubeleri hafta içi çalışma saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.11.2019 - 21:37, Son Güncelleme:

PTT saat kaçta açılıyor? PTT şubeleri hafta içi çalışma saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PTT saat kaçta açılıyor? PTT şubeleri hafta içi çalışma saatleri

Türkiye'nin posta örgütü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ülkenin 81 ilinde yer alan yüzlerce şubesiyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Postacılık hizmetlerinin yanı sıra kargo alanında da faaliyet gösteren PTT'nin hafta içi hangi saatler arasında çalıştığı merak ediliyor. Peki, PTT saat kaçta açılıyor? PTT şubeleri saat kaçta kapanıyor?

PTT çalışma saatleri, pek çok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. PTT şubeleri aracılığıyla; posta, telgraf ve kargo gibi işlemlerini yapmak isteyen kişiler, PTT'nin 2019 yılı güncel çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, PTT şubelerinin çalışma saatleri...

Kurulduğu ilk günden bu yana pek çok alanda vatandaşların yardımına koşan PTT, günümüzde de en çok hizmet alınan kurumlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. PTT şubeleri aracılığıyla pek çok işlemi kısa sürede halletmek mümkün. İşte, PTT şubelerinin çalışma saatleri...

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT'NİN EN HIZLI POSTA HİZMETİ

En hızlı posta hizmetimiz 2 kg veya 2 desinin altında kalan gönderileriniz için APS Kurye ve Posta Kargosu, üzerindeki gönderiler için Posta Kargosu/Kargo, tebligat türündeki gönderiler için hızlı tebligat, diğer gönderiler için telgraf ve faks hizmetlerimizdir. Yurtdışı gönderilerde ise en hızlı posta hizmetimiz TURPEX hizmetidir.

PTT GÖNDERİ TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Kayıtlı gönderinin kabulünde gönderi üzerine yapıştırılan 13 haneli barkod numarası ile www.ptt.gov.tr adresinde "Gönderi sorgulama" sayfasından gönderiye ait son işlem durumu görülebilmektedir.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle