PTT personel alımı tarihi belli oldu mu? PTT'den yeni istihdam
PTT AŞ bünyesinde yer alan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTT PAL) için bin 100 kişi istihdam edilecek. Zırhlı araçlarda görevlendirmek üzere yapılacak alımlar için başvuruların ne zaman başlayacağı ve şartlar merak konusu oldu. Peki, PTT personel alımı tarihi belli oldu mu?
Bünyesinde bin 100 kişiyi istihdam edeceği duyurulan PTT'nin İştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) personel alım başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Söz konusu alımlar için beklenti içinde olan vatandaşlar, başvuru şartları ve tarihi hakkındaki araştırmalara hız verdi. İşte, PTT personel alımı hakkında merak edilenler...
BİN 100 İSTİHDAM
Haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.
Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zırhlı araç personel alımı için başvurular henüz başlamadı. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
PTT'nin zırhlı araçlar için yapacağı personel alımı hakkında tarih detayları henüz açıklanmadı. Duyurunun PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümü, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerindeki duyurular bölümü ya da PTT PAL AŞ.ye ait kariyer siteleri aracılığıyla yapılması öngörülüyor. Konuya dair PTT'den resmi açıklamalar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
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