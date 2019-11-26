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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

PTT personel alımı ne zaman? Tarih belli oldu mu?

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PTT personel alımı ne zaman? Tarih belli oldu mu?

Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren PTT'nin personel alımına yönelik beklentiler arttı. Kurumun ne zaman personel alımı ilanı yayımlayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman?

PTT'nin personel alımına ilişkin bekleyiş devam ederken PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Bu gelişmenin ardından PTT personel alımına yönelik beklentiler tavan yaptı. İşte, PTT personel alımı hakkında ayrıntılar...

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde (PTT) çalıştırılacak idari hizmet sözleşmeli personel hakkında yönetmelik, Resmi Gazete'nin 19 Kasım 2019 tarihli sayısında yayınlandı. Yönetmelikte; adaylardan istenen özel ve genel nitelikler duyuruldu.

Yönetmelik değişikliğinde; personel alımının özel ve genel başvuru şartlarının yanı sıra, personel alımında uygulanacak giriş sınavları, sınav sonuçlarının değerlendirmesi ve personel istihdam edilecek sürece ilişkin de bilgiler paylaşıldı. Ayrıca kurumun insan kaynakları politikası ve kurum içi disiplin hükümlerine de yer verildi.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahküm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT'de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. Ancak yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte beklentilerin artması, gözleri 2020 yılının ilk aylarına çevirdi.

PTT personel alımına dair gelişme ve açıklama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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