PTT personel alımı ne zaman? PTTPAL'dan personel istihdamı
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş (PTT) zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel istihdamı yapacak. PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) bünyesine yapılacak alımlar için başvuru şartları ve tarihinin zaman belli olacağı merak konusu oldu. Peki, PTT personel alımı ne zaman?
Bin 100 kişinin zırhlı araçlarda güvenlik olarak istihdam edileceğinin duyurulmasıyla birlikte PTT personel alım şartları merak ve araştırma konusu oldu. Bünyesinde bin 100 kişiyi istihdam edeceği duyurulan PTT'nin kurumsal internet adresini sürekli takip eden vatandaşlar, söz konusu alımlar hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, PTTPAL personel alımı detayları...
BİN 100 İSTİHDAM
Haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.
Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zırhlı araç personel alımı için başvurular henüz başlamadı. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar 31 Aralık'ta PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
PTT'nin zırhlı araçlar için yapacağı personel alımı hakkında tarih detayları henüz açıklanmadı. Duyurunun PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümü, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerindeki duyurular bölümü ya da PTT PAL AŞ.ye ait kariyer siteleri aracılığıyla yapılması öngörülüyor.
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