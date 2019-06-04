PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı yapacak mı?
PTT AŞ'nin personel alımına ilişkin detaylar, geride bıraktığımız 2018 yılının son aylarından bu yana gündemde yer alıyor. PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT AŞ'nin bu yıl personel alımı yapacağına ilişkin iddialar hakkında konuştu. Peki, PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı yapacak mı?
PTT personel alımı, kamuda istihdam hayali kuran on binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. PTT 2018 yılında şirketin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen çeşitli illerde, farklı pozisyonlarda personel istihdamı yapmıştı. İşte, 2019 PTT personel alımı hakkında son gelişmeler...
PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, bazı basın organlarına yansıyan haberler nedeniyle PTT AŞ'nin hemen bu yıl personel alımı yapacağı gibi yanlış bir algı oluştuğunu ifade etti. Buna dayalı olarak basında asılsız haberler yer aldığına dikkati çeken Bozgeyik, söz konusu alımlara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Asırlık çınar PTT AŞ'yi daha da büyütmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'ın desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şirketimizi daha nitelikli bir noktaya taşımak için 2023 yılına kadar çizdiğimiz hedefler doğrultusunda ihtiyaç oldukça personel alımı planlıyoruz. İstihdam seferberliği kapsamında geçen yıl alım süreci yaşanmış olup, bu yıl için ihtiyaç oluştuğu takdirde personel alımına ilişkin ilanı şirketimizin kurumsal web sitesinden duyuracağız."
Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan protokolle posta ve kargo sektörünün meslek standardının belirleneceğini vurgulayan Bozgeyik, "Böylece 2023 yılına kadar çizdiğimiz hedefler doğrultusunda ihtiyaç oldukça personel alımı gerçekleştireceğiz." dedi.
Kenan Bozgeyik, sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan "PTT'ye personel alımı" içerikli haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.
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