PTT 1100 personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları belli oldu mu?
PTT'nin bir iştiraki olan PTT PAL'in bünyesine yapacağı 1100 personel alımı için araştırmalar devam ediyor. Güvenlik görevlisi olarak istihdamın gerçekleşeceği duyurulan alım süreci, son başvuru tarihinin geçmesiyle birlikte merak konusu oldu. Peki, PTT personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı PTT personel alımı başvuru süreci hakkında bazı bilgiler
Başvurularının 15 Aralık tarihinde sona ereceği duyurulan, ancak henüz müracaatları alınmaya başlanmayan PTT personel alımı için araştırmalar sürüyor. Bünyesine bin 100 personel alımı yapacağını duyuran PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTT PAL), alımla ilgili henüz bir ilan yayımlamadı. Peki, PTT PAL personel alımı ne zaman ve nereden yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zırhlı araç personel alımı için başvurular henüz başlamadı. Başvuruların sona ermesinin ardından aranan şartları taşıyan adaylar, mülakata çağrılacak. Mülakatta başarılı olanlar PTTPAL kadrosunda işe başlayacak. Söz konusu kadro için ihtiyaç doğrultusunda gelecek yıl da alım yapılacak. Kamu haklarından yasaklı olmama şartı aranırken para ve değerli eşya taşımacılığında tecrübeli olma ise tercih nedeni olacak.
İlan yayımlandığı veya konuyla ilgili bir gelişme olduğu takdirde detaylar haberimizde yer alacak.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
PTT'nin zırhlı araçlar için yapacağı personel alımı hakkında tarih detayları henüz açıklanmadı. Duyurunun PTT'nin İnsan Kaynakları sayfasında yer alan duyurular bölümü, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerindeki duyurular bölümü ya da PTT PAL AŞ.ye ait kariyer siteleri aracılığıyla yapılması öngörülüyor. Konuya dair PTT'den resmi açıklamalar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
BİN 100 İSTİHDAM
Haziran ayında kurulan PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.
Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bölge ve dünya markası olma vizyonuyla yapılanan şirket, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alacak.
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