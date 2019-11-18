PTT personel alımı 2019 ne zaman? PTT personel alımına son durum

PTT personel alımı
ilanı, kamuda istihdam hayali kuran binlerce kişinin gündemindeki yerini kuruyor. PTT geçtiğimiz yıllardan şirketin personel ihtiyacının karşılanmasını teminen çeşitli illerde, farklı pozisyonlarda personel istihdamı yapmıştı. PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. 2019 PTT
personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi İşte, 2019 PTT personel alımı hakkında son gelişmeler...PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, bazı basın organlarına yansıyan haberler
nedeniyle PTT AŞ'nin hemen bu yıl personel alımı yapacağı gibi yanlış bir algı oluştuğunu ifade etti. Buna dayalı olarak basında asılsız haberler yer aldığına dikkati çeken Bozgeyik, söz konusu alımlara ilişkin şu bilgileri verdi:"Asırlık çınar PTT AŞ'yi daha da büyütmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'ın desteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şirketimizi daha nitelikli bir noktaya taşımak için 2023 yılına kadar çizdiğimiz hedefler doğrultusunda ihtiyaç oldukça personel alımı planlıyoruz. İstihdam seferberliği kapsamında geçen yıl alım süreci yaşanmış olup, bu yıl için ihtiyaç oluştuğu takdirde personel alımına ilişkin ilanı şirketimizin kurumsal web sitesinden duyuracağız."Mesleki Yeterlilik Kurumu ile imzalanan protokolle posta ve kargo sektörünün meslek standardının belirleneceğini vurgulayan Bozgeyik, "Böylece 2023 yılına kadar çizdiğimiz hedefler doğrultusunda ihtiyaç oldukça personel alımı gerçekleştireceğiz." dedi.PTT personel alım tarihi henüz belli olmadı. Güncel bilgiler gelince haberimize eklenecektir.
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