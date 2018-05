PTT memur alımı için başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte personel alımı şartları

PTT personel alımı başvuru şartları, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. İdari hizmet sözleşmeli personel sıfatıyla yapılacak olan PTT personel alımı, 18-35 yaş aralığına sahip herkesi kapsayacak. Peki, PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı o konunun detayları

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?



a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.



b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.



NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.



c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.



ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,



e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.



f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.



g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).



h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.



ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.



i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.



j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

a) Avukat pozisyonlarına başvurabilmek için;



1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

b) Mimar pozisyonlarına başvurabilmek için;



1) Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

c) Mühendis pozisyonlarına başvurabilmek için;



1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

d) PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;



1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



e) PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

f) PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



g) PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



h) Tekniker pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak.



i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



l) Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) 30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.

2) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

m) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü

Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)

3) Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.

4) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,



n) Postacı (Firma elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;

1) 30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.

2) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

3) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü

Sertifikasına 18/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte sahip olmak.)

4) Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.

5) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.



Adaylar sınav ücretini, 14/05/2018 - 18/05/2018 tarihleri arasında yalnızca PTT işyerlerinden (Merkez veya Şube) ve PTTMatik’lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.

Sınav başvuruları, 14/05/2018 - 18/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Ayrıca, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu hariç diğer pozisyonlar için Mernis adresinin bulunduğu İl’e göre tercih yapacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

