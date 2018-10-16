PTT kesin sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
PTT kesin sınav sonuçları, geçtiğimiz günlerde açıklanan yazılı sınav sonuçlarının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Kesin sınav sonuçları bilgisine göre pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday belirlenecek. Peki, PTT kesin sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konuyla ilgili bazı bilgiler
PTT kesin sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Türkiye genelinde binlerce personeli istihdam etmeye hazırlanan PTT, kesin yazılı sınav sonuçları ile süreci netleştirecek. Peki, PTT kesin sınav sonuçları ne zaman yayınlanacak? İşte, o detaylar
KESİN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
En geç 19 Ekim tarihinde erişime açılacak olan kesin sınav sonuçlarının ardından;
Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday,
Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday,
belirlenecektir.
Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil ve yedek olarak yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylara Psikometrik İnceleme yaptırılacaktır. Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle