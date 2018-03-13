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    PTT KEP nedir? PTT KEP başvurusu nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 18:53 | Son Güncelleme:

    PTT KEP nedir sorusu işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Peki, PTT KEP başvurusu nasıl yapılır?

    Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. PTT KEP çıkardığı sistemle beraber e-posta denetimini oldukça özelleştiriyor ve vatandaşlara güzel bir hizmet sunuyor. Peki, PTT KEP nedir? PTT KEP başvurusu nasıl yapılır?

    PTT KEP NEDİR?

    Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak

    - E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
    - Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
    - Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,
    - E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
    - İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
    - Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

    KEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

    GEREKLİ BELGELER

    Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge
    Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu

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