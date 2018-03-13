Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. PTT KEP çıkardığı sistemle beraber e-posta denetimini oldukça özelleştiriyor ve vatandaşlara güzel bir hizmet sunuyor. Peki, PTT KEP nedir? PTT KEP başvurusu nasıl yapılır?

PTT KEP NEDİR?

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak

- E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,

- Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı

- Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,

- E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,

- İçeriğin değişmediğini garanti edecek,

- Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

KEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan geçerli resmî belge

Gerçek kişiler için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu