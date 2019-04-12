PTT Kargo cumartesi günleri çalışıyor mu?
PTT tarafından, 2008 yılında Türkiye'de kargo taşımacılığı hizmeti vermek için kurulan PTT Kargo'nun çalışma günleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar özellikle PTT Kargo'nun cumartesi günleri çalışma planını merak ediyor. Peki, PTT Kargo cumartesi günleri çalışıyor mu?
Hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veren PTT Kargo'nun cumartesi günleri çalışıp çalışmadığı, söz konusu firmadan kargo hizmeti almak isteyen ya da PTT Kargo aracılığı ile gönderi bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, vatandaşların cevabını merak ettiği, 'PTT Kargo cumartesi günleri çalışıyor mu?' sorusunun yanıtı...
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.
PTT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?
PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz. Ancak kargolarınız dağıtıma çıkmamakla birlikte, şayet şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer PTT kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle