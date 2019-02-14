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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

PTT, dronelar ile kargo taşıyacak

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PTT kargo taşımacılığında dronelar devrede. Ancak drone ile taşımanın zor coğrafyalara ulaşmada, afetlerde ve sadece ilaç kan gibi acil ürünlerin taşınmasında kullanılması planlanıyor.

ÇALIŞMA SÜRÜYOR PLAN BU YILA YETİŞTİRMEK

CNN TÜRK'ün haberine göre, PTT taşımacılıkta yeni bir sistemi devreye sokuyor. Drone ile kargo taşımacılığı. Uygulama üzerinde henüz çalışmalar sürüyor. Eğer test aşamalarında da herhangi bir sorun çıkmazsa bu yıl içinde devreye girmesi bekleniyor.

DRONE İLE KARGO ZOR COĞRAFYAYA ULAŞACAK

Peki, drone ile kargo nerelere ve nasıl taşınacak? Hedef çetrefilli, zor coğrafyalara ulaşmak. Drone ile her an her yere, şehir içlerine bir taşımacılık yapılmayacak. Ayrıca her türlü ürün ve kargo da drone ile taşınmayacak. Özel ve acil olan bazı ürünler için drone kullanılabilecek. İlaç ya da kan gibi acil ihtiyaçlar onların başında geliyor. Yani bir kişi mobil araçla ulaşılamayan bir yerde oturuyorsa bu ürünler dışında örneğin kargoya verdiği giysi siparişini drone aracılığıyla alamayacak.

Örneğin; olası bir afette acil kan, ilaç gibi ihtiyaçlarda drone ile taşımacılık yapılacak. Drone'un gidebileceği koordinatları da sivil havacılık genel müdürlüğü verecek ya da zor coğrafyalardaki evlere drone ile ulaşılmaya çalışılacak. Örneğin Karadeniz’de dağın eteğinde olan bir eve kargo gitmesi gerekiyor. İşte o noktada drone devreye girecek. Kargo önce PTT’nin mobil araçlarının ulaştığı noktaya kadar gidecek sonrası drone'a kalacak. Kargonun ulaşacağı ev ya da işyerinin koordinatları drone bildirilecek. Drone'a yüklenen ürünü kargo sahibi direkt alacak.

 

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