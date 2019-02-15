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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.02.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

PTT çalışma saatleri... PTT saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

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PTT çalışma saatleri... PTT saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

PTT çalışma saatleri, işlerini halletmek isteyen birçok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Bu haberimizden mesai başlangıcı, hafta içi ve hafta sonu PTT çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.

PTT çalışma saatleri, para alışverişi, ödeme işlemleri ya da farklı süreçler için şubelere gitmek isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, PTT saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT'NİN KISA BİR TARİHİ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye’nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı gelişmelerinin sonucu olarak Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

1843’te telgraf icat edilmiştir. 11 yıl sonra ise Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren ise T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarihinde, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

 

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