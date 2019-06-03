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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.06.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

PTT bugün açık mı? Bayram tatilinde postaneler saat kaça kadar açık?

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PTT bugün açık mı? Bayram tatilinde postaneler saat kaça kadar açık?

PTT arefe günü ve bayramda hizmet verip vermediğiyle gündemde yer alıyor. Posta, kargo, lojistik, PTTCELL, HGS, banka işlemleri gibi birçok hizmeti bulunan PTT, bayramda ve arefe günü açık olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Peki, PTT bayramda çalışıyor mu? İşte, işlemi olanların merakla araştırdığı PTT bugün ve bayramda çalışıyor mu sorusunun cevabı

PTT bugün çalışıyor mu ve bayramda açık mı sorusu, günün araştırılan konusu olmaya devam ediyor. Arefe günü para yatırma, çekme ya da kargo ile gönderilerini sağlamak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, PTT bugün ve bayram boyunca açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

PTT AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün çalışan PTT, bayramda ise hizmet vermeyecek. PTT'nin bir sonraki çalışma günü 7 Haziran Cuma günü olacak. 

Arefe günü işlemlerini yapamayanlar ise kurumun tatil olması dolayısıyla işlemlerini bir sonraki iş günü olan cuma günü görecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, arefe günü öğle saatine kadar ve 7 Haziran Perşembe günü itibariyle çekilebilecek. Size en yakın PTT şubesini görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

EN YAKIN PTT ŞUBESİ İÇİN TIKLAYINIZ

PTT'DE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?

Kredi kartı ödemelerinizi PTT işyerlerinden kolayca gerçekleştirebilir, kredi kartı müşterisi olduğunuz bankaya gitme zahmetine girmeden diğer faturalarınız ile birlikte kredi kartı borcunuzu da PTT'den ödeyebilirsiniz.

Nakit Yatırma İşlemleri: Anlaşmalı Bankalar nezdinde ister kendi hesabınıza, ister bir başkasının hesabına PTTaracılığıyla para yatırabilirsiniz.
Nakit Ödeme İşlemleri: Anlaşmalı Bankalarda bulunan hesaplarınızdan PTT aracılığıyla para çekebilirsiniz.

Bireysel Kredi Ödemeleri: Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinizin yanı sıra PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait bireysel kredi taksitlerinin geri ödemesini PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

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