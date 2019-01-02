PTT bin 100 personel alımı ne zaman yapılacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPTT bin 100 personel alımı ne zaman yapılacak?
GeriGündem PTT bin 100 personel alımı ne zaman yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
02.01.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

PTT bin 100 personel alımı ne zaman yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PTT bin 100 personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alınacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. O günden bu yana beklenti içinde olan vatandaşlar PTT'den yapılan erteleme duyurusu ile araştırmalarına hız verdi. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT Para Lojistik (PAL) bin 100 personel alımı için başvuruların geçtiğimiz 15 Aralık'ta başlayacağı duyurulmuştu. Ancak söz konusu alımlar için başvurular başlamadı. Süreç hakkında açıklama yapan PTT personel alımının ertelendiğini duyurmuştu. Gözler şimdi PTTPAL personel alım başvurularının başlayacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

PTT'DEN "ERTELEME" AÇIKLAMASI 

PTT PAL bünyesine yapılacağı duyurulan personel alımı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Nakit ve değerli eşyaları taşıma amaçlı kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, geçtiğimiz ay bünyesine yapacağı alımla ilgili bazı detaylara yer vermişti. Son başvuru tarihinin 15 Aralık olarak açıklandığı süreç, resmi ilanın yayımlanması nedeniyle merak konusu olmuştu. İşte, PTT'nin bu süreç hakkında yayımladığı duyuru;

"PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, yüzde 100 PTT A.Ş. İştiraki olarak nakit taşıma hizmetleri (banka ve finans kurumları, kuyumculuk ve mücevherat, perakende zincirleri, kamu kurumları, eğlence ve spor aktivite şirketleri vb.), nakit işleme hizmetleri (banknot işleme, madeni para işleme, ATM nakit hazırlama ve kasalama), ATM hizmetleri (nakit ikmal ve nakit zarf toplama, diğer teknik ve operasyonel hizmetler), değerli kargo lojistik hizmetleri kapsamında para ve değerli taşların taşınması ve pazarlanmasına yönelik faaliyet yürütmek üzere kurulmuştur.

Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin bundan sonra yapacağı işe alımlarda, süreçlerin İştirak Şirketimizin vermiş olduğu ilan ve kanallar üzerinden takip edilmesi gerekmektedir."

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT'nin zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere yapacağı ve yakın zaman önce ertelenen bin 100 personel alımına ilişkin yeni bir gelişme yok. Söz konusu ilanla ilgili gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

PTTPAL HAKKINDA BİLGİ

PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.

Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Peş peşe yola çıktılar… Hareketli dakikalar…

İstanbul'a kar geliyor... Cuma gününe dikkat!

Valiyi isyan ettiren sürücü: Hem sol şerit ihlali hem de el kol hareketi yapınca...

Burası Antalya’nın Kaş ilçesi… Büyük şaşkınlık yaşadılar…