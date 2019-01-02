PTT bin 100 personel alımı ne zaman yapılacak?
PTT AŞ'nin iştiraki PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere bin 100 personel alınacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. O günden bu yana beklenti içinde olan vatandaşlar PTT'den yapılan erteleme duyurusu ile araştırmalarına hız verdi. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
PTT Para Lojistik (PAL) bin 100 personel alımı için başvuruların geçtiğimiz 15 Aralık'ta başlayacağı duyurulmuştu. Ancak söz konusu alımlar için başvurular başlamadı. Süreç hakkında açıklama yapan PTT personel alımının ertelendiğini duyurmuştu. Gözler şimdi PTTPAL personel alım başvurularının başlayacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
PTT'DEN "ERTELEME" AÇIKLAMASI
PTT PAL bünyesine yapılacağı duyurulan personel alımı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Nakit ve değerli eşyaları taşıma amaçlı kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, geçtiğimiz ay bünyesine yapacağı alımla ilgili bazı detaylara yer vermişti. Son başvuru tarihinin 15 Aralık olarak açıklandığı süreç, resmi ilanın yayımlanması nedeniyle merak konusu olmuştu. İşte, PTT'nin bu süreç hakkında yayımladığı duyuru;
"PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, yüzde 100 PTT A.Ş. İştiraki olarak nakit taşıma hizmetleri (banka ve finans kurumları, kuyumculuk ve mücevherat, perakende zincirleri, kamu kurumları, eğlence ve spor aktivite şirketleri vb.), nakit işleme hizmetleri (banknot işleme, madeni para işleme, ATM nakit hazırlama ve kasalama), ATM hizmetleri (nakit ikmal ve nakit zarf toplama, diğer teknik ve operasyonel hizmetler), değerli kargo lojistik hizmetleri kapsamında para ve değerli taşların taşınması ve pazarlanmasına yönelik faaliyet yürütmek üzere kurulmuştur.
Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir.
PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin bundan sonra yapacağı işe alımlarda, süreçlerin İştirak Şirketimizin vermiş olduğu ilan ve kanallar üzerinden takip edilmesi gerekmektedir."
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
PTT'nin zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere yapacağı ve yakın zaman önce ertelenen bin 100 personel alımına ilişkin yeni bir gelişme yok. Söz konusu ilanla ilgili gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.
PTTPAL HAKKINDA BİLGİ
PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.
Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor.
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