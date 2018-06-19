PTT 5 bin personel alımı ilanına başvuru yapan adaylar şimdi de sonuçları bilgisinin açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki, PTT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav ne yapılacak?

YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuç bilgilerinin ne zaman yayımlanacağı henüz belli olmadı fakat herhangi bir açıklama yapıldığında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir.

Yazılı sınavlara adaylar; sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek alacaktır.

SINAVLAR HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.