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    PTT bugün (arefe günü) ve bayramda açık olacak mı? İşte 15 haziran PTT çalışma programı

    Hürriyet Haber
    14.06.2018 - 18:00 | Son Güncelleme:

    PTT arefe günü (bugün) ve bayramda açık mı sorusu, bu işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. PTT arefe günü (bugün) ve bayramda çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre harekete edecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden öğrenmek istiyor. Peki, PTT arefe günü ve bayramda açık mı olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    PTT arefe günü ve bayramda açık mı sorusu, bu kurumda işlemleri bulunan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Nakit işlemlerinin yanı sıra, para transferleri ve ödemelerin de gerçekleştirildiği PTT, arefe günü ve bayramda çalışıyor mu sorusuyla gündemde yer alıyor. Peki, PTT arefe günü ve bayramda açık mı olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    PTT AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

    Bayramın tatil olması ve PTT'nin resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan pazartesi günü görülecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, 18 Haziran Pazartesi günü itibariyle çekilebilecek. Size en yakın PTT şubesini görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    EN YAKIN PTT ŞUBESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    PTT'DE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?

    Kredi kartı ödemelerinizi PTT işyerlerinden kolayca gerçekleştirebilir, kredi kartı müşterisi olduğunuz bankaya gitme zahmetine girmeden diğer faturalarınız ile birlikte kredi kartı borcunuzu da PTT'den ödeyebilirsiniz.

    Nakit Yatırma İşlemleri: Anlaşmalı Bankalar nezdinde ister kendi hesabınıza, ister bir başkasının hesabına PTTaracılığıyla para yatırabilirsiniz.
    Nakit Ödeme İşlemleri: Anlaşmalı Bankalarda bulunan hesaplarınızdan PTT aracılığıyla para çekebilirsiniz.

    Bireysel Kredi Ödemeleri: Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinizin yanı sıra PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait bireysel kredi taksitlerinin geri ödemesini PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

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