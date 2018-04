PTT 5 bin personel alımı yapacak.. Başvuru ne zaman?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız ve 5 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız." dedi.



Arslan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ önünde gerçekleştirilen "PTT Araç Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, PTT'nin artık bir dünya markası olduğunu söyledi.



PTT'nin zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Arslan, "PTT, 15 yıl önce birçok kurumda olduğu gibi devlet eliyle hizmet veren ve tüm kurumların 'battı, batacak' dendiği bir ortamda hazineye yük olurken bugün tam tersine Türkiye'nin, dünyanın yükünü taşıyan, güzide bir kurum haline geldi. PTT bu gelişimi bu değişimi yaşarken, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da öncü kuruluşlarından biri haline geldi." diye konuştu.



"2 BİN 8 ARAÇ MİLLİ SERMAYELİ ŞİRKETLERİMİZDEN ALINMIŞ OLDU"



Arslan, PTT'ye mevcut elbisenin dar geldiğini, kabuğuna sığmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"PTT, 177 yıllık bir çınar olarak büyümeye, gelişmeye ve ülkeye hizmet etmeye devam ediyor, devam edecek inşallah. Bunu yaparken de araç alımını, sadece şirketlerden kiralama yapmak suretiyle değil kendi şirketimiz olan Anadolum AŞ üzerinden araç hizmetini sağlayarak bu konuda da ülkemizin milli sermayeli şirketlerinden -ki bin 507 tanesi Tofaş, 431'i Ford, 70 tanesi Renault'dan olmak üzere 2 bin 8 tanesini milli sermayeli şirketlerimizden almış oldu ve 530'unu da yine Citroen ve Volkswagen'den alıyor. Böylece hem 780 bin kilometrekarede daha iyi hizmet verebilecek hem de insanlarımızın ihtiyaçlarını görebilir hale gelecek."



PTT'nin bir anonim şirket olduğunu, bunun getirdiği kabiliyetlerle ve pratiklerle böyle hareket edebildiğini anlatan Arslan, "Her zamanki gibi bir kamu kuruluşu hantallığıyla, işleyişiyle bu işleri yapmaya kalksa, Kamu İhale Kanunu'na tabi olarak bu işleri yapmaya kalksa, emin olunuz ki yerinde sayan, insanımıza hizmeti eksik yapan bir PTT olurdu. Ancak PTT artık bir anonim şirket ve bir özel şirketin pratik etmek adına ne kabiliyetleri varsa PTT'mizin de aynı kabiliyetleri var. İşte PTT bu kabiliyetleriyle büyüyor, gelişiyor, hizmet ağını da genişletiyor, genişletmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



"ÇEKEMEYENLER, ANLAYAMAYANLAR"



Arslan, PTT'nin kutlu ve büyük yürüyüşünü anlayamayanların "PTT niye eski kamu kurumu hantallığıyla devam etmiyor? Niye onlar gibi işlem yapmıyor? Niye pratik hareket ediyor? Niye PTT'yi büyütüyor? Niye bu ülkenin insanına hizmet ederken özel sektördeki kendi rakiplerinden daha iyi hizmet edebiliyor?" diye sorular sorulduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"İşte bunu çekemeyenler, bunu anlayamayanlar zaman zaman PTT'yi eleştiriyor ama bilmeleri gerekir ki küreselleşme, internet ve teknolojinin bu kadar geliştiği, dünyayı bu kadar etkisi altına aldığı bir ortamda elbette ki bu değişimden PTT de yararlanacak, bu değişime PTT de ayak uyduracak ve sektörünün lideri haline gelecektir ki nitekim bunun için bugüne kadar atması gereken bütün adımları attığı gibi bundan sonra da atmaya devam edecek. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Başbakanımıza, himayelerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendini fiziki olarak yenileyemeyen, hizmet anlayışını değiştiremeyen, hizmet alanlarını genişletemeyen bir çınar 177 yıllık da olsa batmaya mahkum. Biz bu çınarımızı batırmayacağımıza, bu çınarımızla ülkemize daha fazla hizmet etmek istediğimize göre, buna uygun olarak adımlar atacağız, bundan sonra bu adımları atmaya devam edeceğiz."



"HİZMETLERİ VATANDAŞIMIZIN AYAĞINA KESİNTİSİZ ŞEKİLDE GÖTÜRÜYORUZ"



PTT'nin ülkenin her ilinde, ilçesinde, beldesinde var olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Acentelerimizle birlikte ülke çapında 4 bin 870 PTT iş yerimiz var. 2 bin 735 Pttmatik'imiz var ve 42 bin çalışma arkadaşımızla birlikte posta, lojistik hizmet veriyoruz ve dünyanın yeni trendi, gelişen ve büyüyen trendi e-ticarette hizmet veriyoruz. Bankacılık alanında hizmet veriyoruz. Bu hizmetleri vatandaşımızın ayağına kesintisiz bir şekilde götürüyoruz. Bunu götürürken de banka olmayan yaklaşık bin 800 noktada bankacılık hizmetini PTT aracılığıyla veriyoruz, vatandaşımızın ayağına hizmeti götürmeye devam ediyoruz. Vatandaşımızın gerek kamu gerek özel sektörle olan işlemlerini online olarak gerçekleştiren bir PTT haline geldik. Bu da bizim memnuniyetimiz. PTT bundan 15 sene önce sadece 7 kuruma onlarca hizmet yapabilirken bugün 428 kurumla iş yapıyor. Bu 428 kurumumuzun 578 ayrı işlemini yapabilir hale geldi. İşte bu PTT artık kabına sığmadığı için Türkiye'de değil dünyada da büyümek adına önemli adımlar attı."



PAL EXPRESS İLE YAPILAN ORTAKLIK



Bakan Arslan, PTT'nin e-ticarette ilerlemek için Hong Kong'lu taşımacılık firması PAL Express'in yüzde 15 hissesine ortak olduğunu, bu ortaklıkta bir kuruş bile vermediğini belirtti.



"İşte dünyadaki taşımacılık pastasından da daha fazla pay alabilmek adına dünyada e-ticarette özellikle e-ticaret lojistiğinde dünyanın 3. sıradaki ülkesi ve firması olmak hedefi çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz, önemli adımlar atıyoruz." diyen Arslan, şunları söyledi:



"2015 yılında dünya lojistiğinde Türkiye'nin hiç yeri yokken, hiç esamesi okunmazken son 2,5 yıllık çalışmada şu an dünyanın 7'incisi haline geldik. İnşallah bu seneki hedefimiz, dünyanın 3'üncüsü olamasak bile önümüzdeki yıl kesinlikle dünyanın 3'üncüsü olabilmek. PTT'ye de bu yakışır. Buna göre hareket ediyoruz ve buna göre hareket etmeye devam edeceğiz. Amacımız çalışma arkadaşlarımız bu hizmetleri görürken eski araçlarla değil yenilenmiş filosuyla çok daha iyi hizmet edebilsin istedik. O yüzden 2 bin 539 aracımızı yeniliyoruz ve yeni araçlarımızla ülkenin her yerine hizmet edeceğiz."



"HALA BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEYEBİLMİŞ DEĞİLLER"



Ahmet Arslan, birilerinin Türkiye'nin artık günübirlik yaşamadığını, Türkiye'nin uzun soluklu hedefler ortaya koyduğunu, bir vizyon çizdiği ve aldığı vizyonla birlikte o vizyona yürümek adına planlamalar, programlar çerçevesinde iş yaptığını anlayamadığı için zaman zaman eleştirdiklerini ve zaman zaman bu kutlu yürüyüşte kendilerine çelme takmaya çalıştıklarını belirtti:



Bakan Arslan, şöyle konuştu:



"Tıpkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu gibi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile son 3,5 yıldır halk oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı tarafından yönetilen bir ülkede olduğumuzu anlayamıyorlar. 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi marifetiyle bu ülkenin yürütme organının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve onun da başının cumhurbaşkanı olduğunu anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için de hala bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebilmiş değiller. Hala sanki fal bakar gibi, 'Oradan mı çıkar, buradan mı çıkar, sokaktan mı bir tane aday buluruz, acaba gizli kapılar arkasından bize empoze edilen bir adam mı buluruz, acaba bu ülke gerçeklerini bilmeyen birini getirip bir gecede bu ülkeye cumhurbaşkanı yapabilir miyiz?' diye hesaplar yapıyorlar."



Cumhurbaşkanı adayının önceden belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Arslan, "Adayınız bu ülkeye ne yapmak istediğini ne tür hedefler ortaya koyduğunu vatandaşa anlatmak zorunda. Vatandaş da bilmeli ki 'Evet 2023, 2035, 2053 hedeflerine ve 2071 vizyonuna ben bu anlayışla yürüyeceğim, bu anlayışla sandığa gidip kararımı vereceğim.' Allah'tan onlar anlamasa da anamuhalefet lideri hala bu ülkenin cumhurbaşkanı marifetiyle, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile yönetileceğini anlamasa da bu milleti anlayan, bu millete hizmetkar olan ve bu milletle birlikte geleceğe yürüyen bir anlayış, bir parti, bir Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifak sistemi ve onların adayı olan Recep Tayyip Erdoğan var. İnşallah biz Sayın Cumhurbaşkanımızla, ekip arkadaşlarımızla birlikte son 15 yılda nasıl ki bu ülkeyi 3,5 kat büyüttüysek bundan sonra da inşallah bu büyüme trendini devam ettireceğiz ve ülkemiz, geleceğe sağlam adımlarla yürürken sadece 81 milyonun değil dünyadaki mazlumların ve mağdurların da hakkını koruyarak onlara hamilik ederek geleceğe yürüyecek diyorum." ifadelerini kullandı.



BAKANDAN İSTİHDAM MÜJDESİ



Konuşmasının son bölümünde istihdam müjdesi de veren Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız ve 5 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Böylece 5 bin aileye daha aş, iş, ekmek demek. İşte PTT bunu yaparken bununla da yetinmeyecek inşallah, büyümeye devam edecek. 5 bin kişilik alımla PTT'mize, kurumumuza, bakanlığımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum."