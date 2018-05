PTT 5 bin personel alımı başvurusu için son saatlere girildi

PTT 5 bin personel alımı için geri sayıma geçildi. Bu kurumun kadrolarında görev yapmak isteyen binlerce kişi, PTT 5 bin personel alımı başvuru şartları detayları sorgulamaya başladı. Postacı, lojistik gişe memuru, tahsilat memuru gibi birçok alanda alım yapacak olan PTT, bu alımlarda KPSS şartı aramayacak. İşte, 21 Mayıs Pazartesi günü son başvuru günü olan PTT 5 bin personel alımı hakkında detaylı bilgiler

PTT 5 BİN PERSONEL ALIMI NASIL YAPILACAK? ŞARTLAR NELER OLACAK?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.



b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.



NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.



c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.



ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,



e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.



f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.



g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).



h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.



ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.



i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.



j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

1) Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.



2) Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacaktır.



3) Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.



4) Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.

ALINACAK ALANLAR VE ÖZEL KOŞULLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞEKLİ NASIL OLACAK?

1-Adaylardan, sınav ücreti olarak 60 TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.



2-Adaylar sınav ücretini, 14/05/2018 - 21/05/2018 tarihleri arasında yalnızca PTT işyerlerinden (Merkez veya Şube) ve PTTMatik’lerden T.C. Kimlik Numarası ile yatırabilecektir.



3-Sınav başvuruları, 14/05/2018 - 21/05/2018 tarihleri arasında, www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvuracaktır. Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet şartı aranmayacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



4-Adayların sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınacak olup gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise PTT ile ilişikleri derhal kesilir.

5-Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyenlerin, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenlerin, yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek sınav ücreti yatıranların ve başvuru hakkı olmadığı halde sınav ücreti yatıranların yatırdıkları sınav ücreti iade edilmeyecektir.



6- Yazılı ve sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına bilgi amaçlı SMS gönderilebilecektir.



7- Yazılı sınavlara adaylar; sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı T.C. Kimlik Numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport) ile girebilecektir. Adaylar yazılı sınav giriş belgesini yazılı sınavı yapacak kurumun internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek alacaktır.



8-Yazılı sınavlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.