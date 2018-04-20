PTT 23 Nisan'da açık mı?

Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, PTT'nin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, birçok vatandaşın merak ettiği 23 Nisan Pazartesi günü PTT şubeleri açık mı? sorusunun cevabı...

23 NİSAN'DA PTT AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı süresince halka hizmet veren PTT şubelerinin açık olup olmadığı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. 23 Nisan 2018 Pazartesi günü resmi tatil olduğu için PTT de her kamu kuruluşu gibi çalışmayacak. PTT ile ilgili işleri olan vatandaşların, bu işlerini halletmek için bir gün sonrası olan 24 Nisan Salı gününü beklemesi gerekmektedir.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

Resmi tatil günlerinin haricinde PTT şubeleri, sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.