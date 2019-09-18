Psikolojisine bakılacak
ŞULE Çet’in şüpheli ölümüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, dava dosyasına giren Çet’e ait hastane kayıtları, reçeteleri ve tedavi evraklarının incelenerek bir rapor hazırlanması için 3 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi. Heyet yapacağı inceleme sonucunda, Çet’in psikolojik durumuna ilişkin bir rapor hazırlayarak mahkemeye sunacak.
Davada diğer önemli bir gelişme ise Çet’in ev arkadaşının telefonuyla ilgili yaşandı. Çet’in telefonu ikinci defa incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderilmişti. Çet’in ardından, ev arkadaşı Lilia T.’in de telefonu incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na gönderildi. Şüpheliler Çağatay Aksu ile Berk Akand, Çet’in ev arkadaşının bazı mesajları sildiğini iddia etmişti.
Üniversite öğrencisi Şule Çet, Ankara’da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sırasında yanında olan şüpheliler Çağatay Aksu ile Berk Akand olayla ilgili çelişkili ifadeler vermiş ve olay yeri incelemenin eksik yapıldığına dair uzman raporları mahkemeye sunulmuştu.
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