Psikolojisi çok bozuk, sondayla besleniyor
İŞKENCE gören papağan Mesut Bahtiyar için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli hemen devreye girdi ve suç duyurusu talimatı verdi.
Yine Pakdemirli’nin talimatıyla Bakanlık veterineri Hekim Esra Dağlı, sabaha karşı Beşiktaş Polis Merkezi’ne gitti. Özdemir’le birlikte karakolda tutulan papağanı Mesut Bahtiyar’a ilk müdahaleyi burada yaptı. Karakola gittiğinde papağanın çığlık attığını ve psikolojisinin çok bozuk olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Dağlı, “Hemen aldık, sakin bir ortama getirdik. Ayağında kırık şüphesiyle röntgenini çektik. Sol diz ekleminde çıkık olduğunu tespit ettik. Yarın (bugün) ameliyat olacak” dedi.
Halen İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tutulan Mesut Bahtiyar’ın yüz ve gözlerinde de darp izleri ve morarma olduğunu belirten Veteriner Hekim Esra Dağlı, “Hayvanın psikolojisi öylesine bozuk ki kendi kendine beslenemiyor. Sonda ile biz besliyoruz” diye konuştu.
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