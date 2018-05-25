Provokatif sözlere soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklamasında, ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını belirtti. Savcılık, Maranki’yi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdığını da kaydetti.

CHP milletvekili Tur Yıldız Biçer de Maranki hakkında ‘Anayasal düzeni devirmeye teşebbüs’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından şikâyetçi oldu. CHP Üsküdar eski İlçe Başkan Yardımcısı, avukat Onur Cingil de Maranki ve Akit TV hakkında suç duyurusunda bulunarak Belgrad Ormanı’nda bahsi geçen silahların olup olmadığının araştırılmasını istedi. Cingil, “Şüpheli Maranki’nin ifadeleri ile bir terör örgütü ya da suç örgütü izlerine ulaşılabileceği unutulmamalıdır” diyerek cezalandırılmalarını talep etti.



