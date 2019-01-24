Protokole son noktayı liderler koyacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimde işbirliğine yönelik protokole son noktayı koymak için CHP’nin pazar günü yapılacak Parti Meclisi (PM) öncesinde masaya oturacak.
İYİ Parti Başkanlık Divanı dün Akşener başkanlığında toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda, CHP’yle yürütülen seçim işbirliğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, liderlerin hafta başındaki ‘Mutabakat sağlayın’ görüşmesinin ardından iki partinin heyetleri dün ikinci kez bir araya geldi. Pürüzlerin aşılması için yoğun mesai harcayan parti kurmayları, uzlaşıya varılamayan birkaç ilçe üzerinde de çalışmalarını yürütüyor. Ankara Etimesgut, Muğla Bodrum, Denizli Pamukkale, Bursa Osmangazi, Kocaeli Çayırova ve Samsun İlkadım ilçelerinin hangi partiye bırakılacağı henüz netleşmedi.
CHP’nin pazar günü yapılacak PM toplantısı öncesinde liderler yeniden bir araya gelecek. Liderler işbirliğini resmiyete döken mutabakat metnine son şeklini verecek. Üzerinde görüş birliğine varılamayan Etimesgut, Bodrum ve Gaziantep ile ilgili son kararı da liderlerin vereceği kaydedildi.
MHP’den oybirliği ile ihraç edilen eski grup başkanvekili ve Samsun milletvekili Erhan Usta’nın İYİ Parti’nin “Bize katıl” çağrısına henüz yanıt vermediği de öğrenildi.
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