Protestoya hapis cezasına AYM'den veto

EĞİTİM-Sen üyesi öğretmen Ali Orak ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Nurhak ilçe temsilcisi İrfan Gül, ‘mülki amire bildirmeden Gezi Parkı olaylarını protesto için gösteri yürüyüşü düzenledikleri’ gerekçesiyle Elbistan 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Her ikisine de 1 yıl 6 ay 22’şer gün hapis cezası verildi ve bu ceza ertelendi. Orak ve Gül AYM’ye başvurdu. AYM, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine’ karar vererek yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Elbistan 1. Asliye Ceza’ya gönderilmesine hükmetti. AYM, Orak ve Gül’e ayrı ayrı net 3’er bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi. Barışçıl gösteri sonrası dava açılarak verilen cezanın geri bırakılmasının kişileri ceza tehdidi altına soktuğu ve ‘toplanma hakkına yönelik orantısız bir müdahale olduğu’ vurgulandı.

İKİ DE RET KARARI

AYM, Gezi eylemleriyle iki ayrı başvuruda ise ret kararı verdi. Yonca Verdioğlu Şık, 15 Haziran 2013’te arkadaşlarıyla birlikte baretli, yağmurluklu katıldığı ve polisin müdahale ettiği Taksim’deki oturma eylemi sırasında yaralandı. Şikâyeti üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesinin ardından Şık, 31 Ekim 2014’te AYM’ye başvurdu. 19 Nisan’da bireysel başvuru reddedildi. Ret kararında, ‘Gezi Parkı olayları ile kamu düzeninin bozulduğu, kamu düzenini sağlamak için İstanbul’da ve özellikle Taksim’de güvenlik güçlerinin hassas ve sıkı tedbirler almasının makul, ölçülü ve olması gerekli bir tutum olduğu’ vurgulandı.

Mehmet Mutlu ise Ankara Güvenpark’ta polis müdahalesi sonucu yaralandığı iddiasıyla yaptığı şikâyetin, kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçsuz kaldığı gerekçesiyle 21 Kasım 2014’te AYM’ye başvurdu. AYM, bu eyleme yapılan polis müdahalesini orantılı buldu ve 18 Nisan’da, kamera görüntülerini izleyerek, başvurucuya yönelik bir müdahale olmadığı gerekçesiyle ret kararı aldı.

COPLU MÜDAHALEYE 20 BİN TL TAZMİNAT

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda 3 Haziran 2013’te düzenlenen Gezi Parkı protestosunda polis tarafından coplanan Özge Özgürengin, ‘gösteri yürüyüşü hakkı ve kötü muamele yasağının ihlali’ iddiasıyla AYM’ye başvurdu.

AYM, 19 Nisan’da, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele

yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin ortadan kaldırılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeniden soruşturma yapılmasını isteyen AYM, başvurucu kadına 20 bin lira manevi tazminat ödenmesini hükme bağladı. Kararda, “Somut olayda başvurucunun polis müdahalesinden kaçarken coplarla vücudunda yaygın ekimozlar oluşacak şekilde müdahaleye maruz kalmasının ölçülü olduğunu söylemek mümkün değildir” denildi.