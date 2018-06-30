Protestolu mezuniyet

Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın konuşması sırasında mezunlar sırtını döndü ve “Kayyum rektör” sloganları attı. Gençler ayrıca, ‘1 TL yine 1 TL’, ‘Emeklilik de bizi görecek mi?’, ‘Güzel günler göreceğiz çocuklar’, ‘Tutuklanmadan mezun oluyorum inşallah’ yazılı pankartlar açtı.



Mezunların protestosu sorasında konuşmasını yapan Özkan ise şunları söyledi: “Aldığınız diplomalar Boğaziçi kimliğinizin çok değerli yazılı birer belgesidir. Bir de yazılı olmayan, içinize işleyen, hayat boyu artık sizi bırakmayacak bir Boğaziçi kimliğiniz daha var ki, bu sizi dahi şaşırtacak çoğu kez. Bu kimlik nedeniyle sorumluluklarınız artarak ağırlaşacak ama cesaretiniz asla kırılmayacak. Üniversitenizi yalnız bırakmayacağınıza inanıyor ve yarınları şekillendiren Boğaziçi’nizi başarılara birlikte taşıyacağımıza güveniyoruz.”



‘ÜLKEMİ TERK ETMEK İSTEMİYORUM’

Mezunlar arasında, Afrin harekâtı için stant açıp program düzenleyen öğrenci grubuna karşı üzerinde, “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” yazılı pankart açan öğrencilere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, daha sonra serbest bırakılan Agah Suat Atay da vardı. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyan ve sosyolojide de çift anadal yapan Atay, “Mezun oldum ve ülkemi terk etmek istemiyorum. Komünistim. Kendi üniversitemde eğitimime devam edeceğim” dedi.



GALATASARAY MEZUNLARI: TÜRKİYE HEPİMİZİN

Galatasaray Üniversitesi’nin mezuniyet töreni dün yapıldı. Bu yıl 300’ü lisans olmak üzere toplam 1.029 gencin mezun olduğu törende konuşan Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, şunları söyledi: “Türkiye hepimizindir, hepimizin kalacak. Kimimiz Laz, kimimiz Tatar, kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Azeri, her şey olabiliyoruz. Her örf ve adeti kendi ailemizde yaşatıyoruz. Ama tek serbest olan laikliktir. İlk önce Galatasaray ailesi olarak buna sahip çıkmamız lazım.”