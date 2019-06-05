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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Prostat uyarısı: Korkma sonra pişman olma

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Prostat uyarısı: Korkma sonra pişman olma

Özellikle belli yaş üstündeki erkeklerde risk teşkil eden prostat için muayene korkusu, tüm uyarı ve önerilere rağmen hala devam ediyor. “Korkmayın, sonra pişman olmayın” diye uyaran Florence Nightingale Hastanesi üroloji uzmanı Prof. Dr. Tunç Özdemir obezite, hareket azlığı ve sertleşme sorununun prostat büyümesi riskini arttırdığını söyledi.

AİLE ÖYKÜSÜ

Erkekler yaşlandıkça prostatın da büyüdüğünü belirten Prof. Dr. Özdemir, “Yaşlanmanın yanı sıra ailede iyi huylu prostat büyümesi sorunu bulunması da önemli bir risk faktörü. Yaşlanmayla azalan testosteron üretimi ve östrojen-testosteron dengesindeki değişim de prostatın gelişimini etkiliyor. Ailede 3 veya daha fazla iyi huylu prostat büyümesi olan bireyin bulunması, erken yaşta şikâyetlerin gelişmesi ve büyük prostat hacmi riski artırıyor. 60 yaş altında ameliyat olanların yüzde 50’sinde aile öyküsü mevcut. Ayrıca obezite, hareket azlığı ve sertleşme sorunu da risk faktörü olarak kabul ediliyor” dedi.

TEŞHİSTE ÖNEMLİ

İyi huylu prostat büyümesinin kansere yol açmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, “Ancak büyüme ve prostat kanseri aynı anda meydana gelebilir. Neden oldukları şikâyetler ve belirtiler de benzeyebilir. Dolasıyla ikisinin ayrımının doğru yapılması hayati” diye konuştu. Prof. Dr. Özdemir, hastalığın tanısında prostatı makattan parmakla muayenesinin de teşhiste önem taşıdığını söyledi.

İYİ HUYLU PROSTAT NEDİR

Prostat bezinin malign, yani kanser olmayan şekilde büyüyerek mesane (idrar torbası) çıkışını tıkaması ve idrar akımına engel olması durumu. Özellikle 50 yaşından itibaren erkeklerde normal idrar yapma biçimini etkileyebilir ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yaparak idrarla ilişkili zorluklara yol açabilir. Ürolojide en sık tanı konulan bu hastalıkta normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı ve idrarın incelmesi ve çatallanması, ani oluşan idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi, kesik kesik, ıkınarak idrar yapma ve istemsiz idrar kaçırma ve gece idrara kalkma şikâyetleri görülüyor.

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