Prostat uyarısı: Korkma sonra pişman olma
Özellikle belli yaş üstündeki erkeklerde risk teşkil eden prostat için muayene korkusu, tüm uyarı ve önerilere rağmen hala devam ediyor. “Korkmayın, sonra pişman olmayın” diye uyaran Florence Nightingale Hastanesi üroloji uzmanı Prof. Dr. Tunç Özdemir obezite, hareket azlığı ve sertleşme sorununun prostat büyümesi riskini arttırdığını söyledi.
AİLE ÖYKÜSÜ
Erkekler yaşlandıkça prostatın da büyüdüğünü belirten Prof. Dr. Özdemir, “Yaşlanmanın yanı sıra ailede iyi huylu prostat büyümesi sorunu bulunması da önemli bir risk faktörü. Yaşlanmayla azalan testosteron üretimi ve östrojen-testosteron dengesindeki değişim de prostatın gelişimini etkiliyor. Ailede 3 veya daha fazla iyi huylu prostat büyümesi olan bireyin bulunması, erken yaşta şikâyetlerin gelişmesi ve büyük prostat hacmi riski artırıyor. 60 yaş altında ameliyat olanların yüzde 50’sinde aile öyküsü mevcut. Ayrıca obezite, hareket azlığı ve sertleşme sorunu da risk faktörü olarak kabul ediliyor” dedi.
TEŞHİSTE ÖNEMLİ
İyi huylu prostat büyümesinin kansere yol açmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, “Ancak büyüme ve prostat kanseri aynı anda meydana gelebilir. Neden oldukları şikâyetler ve belirtiler de benzeyebilir. Dolasıyla ikisinin ayrımının doğru yapılması hayati” diye konuştu. Prof. Dr. Özdemir, hastalığın tanısında prostatı makattan parmakla muayenesinin de teşhiste önem taşıdığını söyledi.
İYİ HUYLU PROSTAT NEDİR
Prostat bezinin malign, yani kanser olmayan şekilde büyüyerek mesane (idrar torbası) çıkışını tıkaması ve idrar akımına engel olması durumu. Özellikle 50 yaşından itibaren erkeklerde normal idrar yapma biçimini etkileyebilir ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yaparak idrarla ilişkili zorluklara yol açabilir. Ürolojide en sık tanı konulan bu hastalıkta normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı ve idrarın incelmesi ve çatallanması, ani oluşan idrar yapma ihtiyacı ve bu ihtiyacın ertelenememesi, kesik kesik, ıkınarak idrar yapma ve istemsiz idrar kaçırma ve gece idrara kalkma şikâyetleri görülüyor.
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