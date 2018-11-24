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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Prostat kanserine çare cinsel ilişki

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Prostat kanserine çare cinsel ilişki

HARVARD Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma cinsel yaşamla prostat kanseri arasında ilişki olduğunu ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi bilim insanları, 32 bin erkekle yaptıkları ve 2 yıl önce yayınladıkları ilk araştırmalarında, genç-orta yaş dönemlerinde daha sık cinsel aktivitede bulunan erkeklerde prostat kanseri gelişme sıklığının azaldığını ortaya koymuştu. Orta yaş döneminde ayda 21 kez veya daha fazla boşaldığını söyleyen erkek grubunda, ayda 4-7 kez boşalanlara göre prostat kanseri gelişme olasılığı yüzde 50 oranında daha düşüktü. Aynı bilim insanları yeni yayınladıkları araştırmalarının ikinci ayağında genetik ve moleküler değişikliklere baktılar. Yaşları 45-73 arasında değişen ve prostat kanseri 157 hastanın ameliyatla çıkartılan prostat dokusunda incelemeler yaptılar.

20.254 GEN ANALİZİ

Prostat içerisindeki hem kanserli hem de henüz kansere dönüşmemiş sağlıklı prostat dokusunda 20 bin 254 adet gene ait analiz gerçekleştirdiler. Boşalma sıklığına paralel olarak, kansere bitişik sağlıklı prostat dokusundaki genetik ve moleküler yapının değişkenlik gösterdiğini ilk kez ortaya koydular. 20’li ve 40’lı yaşlarda daha seyrek boşalma tarif eden erkeklerin dokularında 409 gende bozulmalar tespit edildi. Bu yeni bilginin, cinsel aktivite sıklığının koruyucu etkisini kuvvetle işaret ettiğini belirten üroloji uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, şunları söyledi:

“Boşalma sıklığı ve prostat kanseri ilişkisinin bir sebep-sonuç ilişkisi mi yoksa birliktelik ilişkisi mi olduğu henüz tam bilinmiyor. Bu konudaki önemli sebep-sonuç ilişkisi hipotezlerinden biri olan ve sık boşalma yoluyla prostatın olası kanser yapıcı maddelerden daha sık arındığı, dolayısıyla kanser gelişiminin azaldığı fikri, söz konusu biyolojik verilerle güçlendi. En sık değişiklik hücre döngüsü ve hücrenin salgı yoluyla temizlenmesini sağlayan genlerde olmuş. Bu da sık boşalma yoluyla prostatın kanserojen madde ve toksinlerden daha sık temizlenmesi ve bu yolla kanser olasılığının azalması hipotezini destekliyor.”

 

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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