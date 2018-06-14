Propagandaya YSK ayarı

Bu sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde vatandaşın oyunu etkileyecek yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.



Kamu kaynaklı tesislerle ilgili açılış ve temel atma törenleri düzenlenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.



Başbakan ve bakanlar ile milletvekilleri, seçim gezilerini makam otomobilleri ve resmi araçlarla yapamayacak. Seçim gezilerinde karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.



Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda da yasak kapsamında.