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    Propagandaya YSK ayarı

    ANKARA
    14.06.2018 - 02:03 | Son Güncelleme:

    24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları bu sabahtan itibaren başladı. YSK’nın belirlediği takvim uyarınca propaganda, bu sabah başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00’de sona erecek.

    Bu sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde vatandaşın oyunu etkileyecek yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.

    Kamu kaynaklı tesislerle ilgili açılış ve temel atma törenleri düzenlenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

    Başbakan ve bakanlar ile milletvekilleri, seçim gezilerini makam otomobilleri ve resmi araçlarla yapamayacak. Seçim gezilerinde karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

    Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda da yasak kapsamında. 

    Etiketler: YSK , ERKEN seçim , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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