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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Promosyonlu facia! Kişi başı 1200 dolar...

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Promosyonlu facia! Kişi başı 1200 dolar...

Ayvalık’ta batan ölüm teknesine binen mültecilerin, insan tacirlerine kişi başı 1200 dolar, iki çocuğa ise bir kişi ücreti ödediği ortaya çıkt.ı Bir mülteci çocuğun ise çete tarafından ‘promosyon’ olarak tekneye ücretsiz bindirildiği öğrenildi...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası yakınlarında Afgan uyruklu 16 göçmenin bulunduğu botun batması sonucu, 6'sı çocuk, 3'ü yetişkin olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Facianın ardından operasyon için düğmeye basan polis 1'i çocuk 5 yaralının ifadesini aldı. Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmir ve Balıkesir'de seri operasyonlarla ölüm tacirlerinin peşine düştü.

Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinesinde yapılan ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonların ardından yakalanan Suriye uyruklu Tevfik Ali (31) ve araçla önden öncülük yapan Sertan Gürtekin (25) ile organizatör oldukları değerlendirilen Eren Akgül (36), Turgay Yegane (26) ve Yasin Metin (37) isimli 3 kişi gözaltına alındı.

BASMANE'DEN GELMİŞLER

Ayvalık KOM Grup Amirliği görevlilerince 5 organizatörün çapraz sorguları devam ederken, zanlıların ölüme sebebiyet vermek ve insan ticareti suçlamalarından hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. Bu arada ölüm çetesinin mültecileri kaçırmak için uyguladığı ücret tarifesi de belli oldu.
Zanlıların İzmir Basmane'de bir otelden alıp götürdükleri mültecilere iki farklı tarife uyguladıkları ifade edildi.

2 ÇOCUK BİR MÜLTECİ

Buna göre zanlılar, 9'u çocuk, 7'si yetişkin 16 göçmenden toplam 13 bin 200 dolar aldı. Mülteci başına alınan ücret ise 1200 dolardı.
Çetenin çocuklardan da tam ücret yerine yarım ücret aldığı iki çocuktan bir büyük mülteci parası tahsil ettiği tespit edildi. Çetenin 9 çocuktan 4 tam mülteci parası aldıkları bir çocuktan da tek olduğu için ücret almayarak 'promosyon' uyguladıkları belirlendi.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Facianın yaşandığı botun kaptanı ve 2 Afgan uyruklu çocuk olmak üzere 3 kişinin cesedi denizde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamazken, kurtarılan mülteciler botu kullanan kaptanın uyruğunu bilmediklerini ancak çok iyi derecede Arapça konuştuğunu söyledi. Bu durum, kaptanın Suriye uyruklu olabileceği değerlendirmelerini getirdi. Bu arada mültecileri İzmir'den getirdiği tespit edilen 35 ML 0030 plakalı araç sürücüsü Tevfik Ali ve ona öncülük eden ticari 10 T 3946 plakalı araç şoförü Sertan Gürtekin ilk yakalandığı operasyonda el konulan taksinin de trafikten belirli bir süre men edildiği öğrenildi.

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battıBalıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi öldü, kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişi de aranıyor.
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