Proje kardeşler: Biri Yargıtay hâkimi, biri vali, biri emniyet müdürü, biri albay, biri Başbakanlık Güvenlik İşleri genel müdür vekili
Kütahyalı Çakır kardeşler doğup büyüdükleri Kütahya’da Gülen cemaati ile çocuk yaşta tanıştı. 7 kardeştiler. 5’i FETÖ’nün desteği ile zaman içinde devlette hızla yükseldi. Mehmet Çakır, Başbakanlık Güvenlik İşleri genel müdür vekili, Nurullah Çakır vali, Ekrem Çakır havacı kurmay albay, Resul Çakır Yargıtay üyesi hâkim, Muhterem Çakır ise emniyet müdürü oldu.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası eski Vali Nurullah Çakır tutuklandı, Resul, Muhterem ve Ekrem Çakır kaçtı. Mehmet Çakır ihraç edildi. FETÖ ile bağlantısı bulunmayan abla F.K. Diyanet’ten emekli. Diğer kardeş M. ise Manisa Müftülüğü’nde görevli.
CİNAYETİ ARAŞTIRIRKEN...
Çocuk yaşta FETÖ’ye emanet edilen Çakır kardeşlerin, FETÖ’nün hedefleri doğrultusunda tüm kritik kurumlara sızmasının çarpıcı hikâyesine, Ankara’da yaşanan bir cinayeti araştırırken ulaştık. Önceki gün Habib K., sevgilisi Emine Çakır’ı evinin önünde tartıştıktan sonra göğsünden vurarak öldürdü. Emine Çakır evliydi, eşi FETÖ firarisi Emniyet müdürü Muhterem Çakır’dı.
KÜTAHYALI 7 KARDEŞ
Çakır kardeşler Kütahya Simav’da Halil ve Hatice Çakır’ın çocukları olarak dünyaya geldi. Baba Halil Çakır işçi, anne Hatice Çakır ev hanımıydı. Muhafazakâr bir aile yapısına sahip ailenin ilk çocukları F.K. ile M. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrolarında çalışmaya başladı. Baba ölünce zor günler geçiren aile, Gülen cemaati ile tanıştı. Nurullah ve Resul hukuk, Mehmet siyasal bilgiler eğitimi için üniversite yolunu tutarken, Ekrem askeri liseye, Muhterem polis kolejine başladı.
EN KRİTİK GÖREVLER
Çakır kardeşler, 2010’a gelindiğinde mesleklerinde her biri adım adım zirveye yaklaşıyordu.
- Mehmet Çakır, Başbakanlık Güvenlik İşleri’nde daire başkanlığına ardından genel müdür vekilliğine yükseldi. Çok kritik birimde devletin gizli evraklarının bulunduğu bölümdeydi.
- Nurullah Çakır, kaymakamlık görevlerinden sonra Topkapı Müze Müdürlüğü vekilliğine oradan da İstanbul vali yardımcılığı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Rize Valiliği’ne atandı.
- Resul Çakır İstanbul Başsavcılığı’nda hâkimdi. Ergenekon soruşturmalarında verdiği tutuklama kararları ile tanınıyordu. OdaTV ve şike davasının ilk mahkeme başkanıydı. Ardından Yargıtay üyesi olarak atandı.
- Askerlik mesleğini seçen Ekrem Çakır da hızla yükseliyordu. Önce, hava kurmay subay oldu. Albay rütbesine geldiğinde 2010 yılında Brezilya’ya atanan ilk askeri ateşeydi.
- FETÖ’cülüğü ilk fark edilen Muhterem Çakır oldu. 2006’da Emniyet’in listesinde 8. sırada ismi vardı. Ama hiçbir sıkıntı yaşamadı. Ankara, Kahramanmaraş, Mersin’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptı. FETÖ’nün hedef aldığı dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile emniyet müdürleri Mustafa Aral ve Murat Nemutlu’nun kumpas davasında aleyhte tanık olarak o vardı.
DİĞER İKİ KARDEŞ BULAŞMAMIŞ
Çakır kardeşlerden FETÖ soruşturması geçirmeyen 2 isim var. Biri ailenin en büyüğü olan abla emekli Diyanet görevlisi F.K. diğeri ise halen Manisa Müftülüğü’nde görevli M. Çakır. Telefon ile ulaştığımız M. Çakır, kardeşlerinin FETÖ ilişkileri, örgütle ilk tanışmaları ve yaşananlarla ilgili sorularımıza yanıt vermek istemediğini söyledi.
17-25 ARALIK’TAN SONRA İŞLER DEĞİŞTİ
- 17-25 Aralık soruşturmalarından sonra Çakırların FETÖ ile ilişikleri fark edilmeye başlandı. Vali Nurullah Çakır merkeze çekildi, Emniyet Müdürü Muhterem Çakır Polis Okulu’na atanarak pasifize edildi. Ancak Hava Kurmay Albay Ekrem Çakır, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdür Vekili Mehmet Çakır ile Yargıtay üyesi hâkim Resul Çakır için işlem yapılmadı.
3 FİRAR, 1 TUTUKLU, 1 İHRAÇ
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Çakırlar artık şüpheliydi. Örgüt yöneticiliği ve üyeliği ile suçlanan Resul, Ekrem ve Muhterem kayıplara karıştı. Genel Müdür Vekili Mehmet Çakır KHK ile ihraç edildi. Ancak adli soruşturma yapılmadı. Tek yakalanabilen eski vali Nurullah Çakır oldu, kısa süre önce sonuçlanan davada da 7 yıl 6 ay hapis cezası ile çarptırıldı.
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