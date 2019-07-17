‘Profil’le sınır dışı mahkemeden döndü
‘Türkiye'ye girişi sakıncalı’ denilerek, sınır dışı edilen Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Selçuk Duman hakkındaki karar, idari mahkemece iptal edildi. Kararda, Duman’ın güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair bir tespit ya da kanıt olmadığı, yalnızca havalimanında bir polisin sosyal medya hesaplarından ‘profil değerlendirmesi’yle sınırdışı edildiği belirtildi.
Duman, 6 Şubat 2018’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye girerken, gözaltına alındı ve sınırdışı edildi. Duman, 17 Temmuz 2018’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, bu yasağın kaldırılmasını istedi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, talebi reddetti. Avukat Seyin Sönmez, işlemin iptali için Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme 10 Ocak 2019’da bu işlemi iptal etti. Kararda Duman’ın, havalimanındaki ‘profil’ çalışması sonucunda, kamu düzeni ve güvenliği açısından sakıncalı kapsamında değerlendirilerek ülkeye girişinin engellendiği vurgulandı. Kararda, “Duman’ın profil değerlendirilmesinin nasıl yapıldığına, çatışma bölgesindeki çatışmalara katılma ihtimali olduğu kanısına nasıl varıldığına dair bilgi ve belge sunulmadığı, tahmine ve öngörüye dayanılarak seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde işlem tesis edilemeyeceği” belirtildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi, kararı 19 Haziran 2019’da onadı.
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