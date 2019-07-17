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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
17.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Profil’le sınır dışı mahkemeden döndü

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
‘Profil’le sınır dışı mahkemeden döndü

‘Türkiye'ye girişi sakıncalı’ denilerek, sınır dışı edilen Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Selçuk Duman hakkındaki karar, idari mahkemece iptal edildi. Kararda, Duman’ın güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair bir tespit ya da kanıt olmadığı, yalnızca havalimanında bir polisin sosyal medya hesaplarından ‘profil değerlendirmesi’yle sınırdışı edildiği belirtildi.

Duman, 6 Şubat 2018’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye girerken, gözaltına alındı ve sınırdışı edildi. Duman, 17 Temmuz 2018’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, bu yasağın kaldırılmasını istedi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, talebi reddetti. Avukat Seyin Sönmez, işlemin iptali için Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme 10 Ocak 2019’da bu işlemi iptal etti. Kararda Duman’ın, havalimanındaki ‘profil’ çalışması sonucunda, kamu düzeni ve güvenliği açısından sakıncalı kapsamında değerlendirilerek ülkeye girişinin engellendiği vurgulandı. Kararda, “Duman’ın profil değerlendirilmesinin nasıl yapıldığına, çatışma bölgesindeki çatışmalara katılma ihtimali olduğu kanısına nasıl varıldığına dair bilgi ve belge sunulmadığı, tahmine ve öngörüye dayanılarak seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde işlem tesis edilemeyeceği” belirtildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi, kararı 19 Haziran 2019’da onadı. 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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