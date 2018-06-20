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    Profesörün tepki çeken tweeti için üniversiteden açıklama

    Hürriyet Haber
    20.06.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in Twitter üzerinde bir kullanıcıya yazdığı mesaj, sosyal medyada büyük tepki çekti. Konuyla ilgili olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

    Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in Twitter üzerinde bir kullanıcıya yazdığı mesaj, sosyal medyada büyük tepki çekti. Prof. Dr. Özdemir, üniversitede okuyan genç kadınları hedef alan mesajına gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

    Konuyla ilgili olarak Süleyman Demirel Üniversitesi'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Twitter'da, Ahmet Faruk Özdemir ismi ile şahsi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüzce soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen öğretim üyesinin üniversitemizde herhangi bir idari görevi bulunmamaktadır. Şunu da belirtmek isteriz ki Rektörlüğümüz bu tür düşünceleri asla tasvip etmemektedir" denildi.

    Profesörün tepki çeken tweeti için üniversiteden açıklama

     

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