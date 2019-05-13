Profesörün odasını yakan hasta yakını böyle görüntülendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriProfesörün odasını yakan hasta yakını böyle görüntülendi
GeriGündem Profesörün odasını yakan hasta yakını böyle görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
13.05.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Profesörün odasını yakan hasta yakını böyle görüntülendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Profesörün odasını yakan hasta yakını böyle görüntülendi

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasının hasta yakını Uğur Keskin tarafından ateşe verilmesine STK temsilcileri ve sağlık çalışanları tepki gösterdi. Keskin'in hastane koridorlarında gezdiği anlar kameralara yansıdı.   

Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay'ın odası geçen cumartesi gecesi hasta yakını Uğur Keskin tarafından ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayın ardından gözaltına alınan Uğur Keskin tutuklandı.

Yaşananların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonla aradığı Önal'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bugün ise çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sağlık çalışanları Turgut Özal Tıp Merkezi koridorunda toplandı ve olaya tepki gösterdi. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Ali Beytur, yangın sonrası dumandan etkilenme ihtimaline karşı doğumhane, radyasyon onkolojisi ve çocuk yoğun bakım servisindeki hastaları kısa süre içerisinde başka birimlere naklettiklerini kaydederek, "20 yıllık sağlıkçı olarak ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bu üzücü hadise maalesef sağlıkta şiddetin son bir noktası. Ben ilk defa bir hastaneyi yakma teşebbüsü görüyorum bu insanlıkla bağdaşacak bir eylem değildir" diye konuştu.

Odası kundaklanan Prof. Dr. Selami Çağatay Önal ise Malatya'da 21 yıldır görev yaptığını belirterek, "Malatya’nın insanı kadirşinastır. Böyle kötü olayların ismimizi karalamasına müsaade etmeyelim. Malatya’nın insanlarını hiçbir zaman bu kendini bilmez kişiyle bir tutmayalım" dedi.

Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Erol Karaaslan da, yapılan saldırının profesörün şahsında hastanede hizmet alan hastalara, hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına ve bütün Malatya halkına yapıldığını dile getirdi. Bu arada Uğur Keskin'in hastane koridorlarında gezdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  

Profesörün odasını yakan hasta yakını böyle görüntülendi

Profesörün odasını yakan hasta yakını böyle görüntülendi

Profesörün odasını yakan hasta yakını böyle görüntülendi



  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarına ret

Antalya'da yüz kızartan olay! Öğretmenine yazdığı mektupta ortaya çıktı

'Oğlum bir gün tavuk, bir gün koyun alıyordu'

Reyhanlı saldırısı davasında karar belli oldu