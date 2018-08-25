Profesörün mini dünyası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Mesude ERŞAN
25.08.2018 - 00:04, Son Güncelleme:

Profesörün mini dünyası

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
Profesörün mini dünyası

15 sene önce model trenler ve geçtiği yerlerin canlandırmasını yapmaya başlayan Prof. Dr. Serdar Öztezcan, evinde yaklaşık 20 metrekarelik bir düş bahçesi yarattı. Prof. Dr. Öztezcan evinin bir odasını ayırdığı diorama hobisi için “Biz doktorların stresli bir iş hayatı olur. Buraya girince kafamdaki konular değişiyor” diyor.

Prof. Dr. Serdar Öztezcan, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Klinik Biyokimya Bölüm Başkanı. Aynı zamanda bir diorama tutkunu. Diorama, gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi anlamına geliyor.

Profesörün mini dünyası

Bir yakınının dioramasını kendisine armağan etmesiyle bu hobiyle tanışan Prof. Dr. Öztezcan bu küçük başlangıçla yetinmedi, her geçen gün yeni bir kompozisyon ekledi. Yurtdışı seyahatlerinde, Kadıköy’deki dükkanlarda bulduğu parçalar, köpük, ağaç kabukları, alçı, boya gibi başka malzemeleri de işleyerek hem doğa hem şehir hem de köylerden kesitler oluşturdu. Tüm objelerin gerçeğin 87’de 1’i oranında olduğu dioramasında canlandırılan alanlar, elektrik, elektronik devreleriyle yönetiliyor.

Profesörün mini dünyası

SILA KONSERİ BİLE VAR

Öztezcan’ın nodüllerden oluşan dioramasında tren yolları ve istasyonlarının yanı sıra, dağlar, şelaleler, köprüler, viyadükler, geçitler, deniz ve plaj, ormanlar, göl, kayak merkezi, liman, bira fabrikası, taksi durağı, otobüs durağı, pazar yeri, hara, çiftlik, futbol ve tenis maçı, yangın ve müdahale eden itfaye, düğün, konser, lunapark, kamp, oteller, yamaç paraşütü, dans pisti, film platosu, gösteri yapanlar ve polis müdahalesi gibi çok sayıda kompozisyon yer alıyor. Her bölümde başka bir ayrıntı göze çarpıyor. Dioramanın ışığı ile gece-gündüz ayarı yapılabiliyor, kuş, böcek gibi ses efektleri eşlik ediyor. Örneğin konser alanında Sıla’nın şarkıları, ışık oyunları eşliğinde çalıyor.

Profesörün mini dünyası

STRESE İYİ GELİYOR

Dioramasını inşa etmeye devam eden Öztezcan, uzun saatlerini harcadığı hobisinin kendisini dinlendirdiğini anlatıyor: “Adım adım ilerliyor. Burası beni dinlendiriyor. Doğrusu kendimi koleksiyoner saymıyorum ama 20 trenim, 100 küçük arabam içinde. Evimin bir odasını buna ayırdım. Biz doktorların stresli ve yoğun bir iş hayatı olur. Buraya girince kafamdaki konular değişiyor”

Profesörün mini dünyası

Dioramalarla ilgili malzemelerin en çok Almanya’da bulunduğunu belirten Öztezcan, “Türkiye’de de zaman zaman bu malzemeleri getiren dükkanlar var. Ama malzemelerin çoğunu yurtdışına çıktığımda, özellikle Almanya’dan alıyorum. Ya önce hayal edip parçaları buluyorum ya da bulduğum parçalara göre tasarlıyorum” diyor.

Profesörün mini dünyası

ÇOCUKLAR İÇİN PROJE

Öte yandan Öztezcan, geçtiğimiz yıl Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen 7 Tepe 7 Fikir Yarışması’nda “İki Boyut Öğretir, Üç Boyut Geliştirir” isimli diorama projesiyle mansiyon ödülü aldı.

Profesörün mini dünyası

Daha büyük bir diorama kurmayı amaçlayan projesinde Öztezcan, çocukları iki boyutlu ekranlardan kurtarıp hayallerini büyüterek yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı, geleceğin mucitlerini ve girişimcilerini arttırmayı hedefliyor.

Profesörün mini dünyası

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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