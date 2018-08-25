Profesörün mini dünyası
15 sene önce model trenler ve geçtiği yerlerin canlandırmasını yapmaya başlayan Prof. Dr. Serdar Öztezcan, evinde yaklaşık 20 metrekarelik bir düş bahçesi yarattı. Prof. Dr. Öztezcan evinin bir odasını ayırdığı diorama hobisi için “Biz doktorların stresli bir iş hayatı olur. Buraya girince kafamdaki konular değişiyor” diyor.
Prof. Dr. Serdar Öztezcan, Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Klinik Biyokimya Bölüm Başkanı. Aynı zamanda bir diorama tutkunu. Diorama, gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesi anlamına geliyor.
Bir yakınının dioramasını kendisine armağan etmesiyle bu hobiyle tanışan Prof. Dr. Öztezcan bu küçük başlangıçla yetinmedi, her geçen gün yeni bir kompozisyon ekledi. Yurtdışı seyahatlerinde, Kadıköy’deki dükkanlarda bulduğu parçalar, köpük, ağaç kabukları, alçı, boya gibi başka malzemeleri de işleyerek hem doğa hem şehir hem de köylerden kesitler oluşturdu. Tüm objelerin gerçeğin 87’de 1’i oranında olduğu dioramasında canlandırılan alanlar, elektrik, elektronik devreleriyle yönetiliyor.
SILA KONSERİ BİLE VAR
Öztezcan’ın nodüllerden oluşan dioramasında tren yolları ve istasyonlarının yanı sıra, dağlar, şelaleler, köprüler, viyadükler, geçitler, deniz ve plaj, ormanlar, göl, kayak merkezi, liman, bira fabrikası, taksi durağı, otobüs durağı, pazar yeri, hara, çiftlik, futbol ve tenis maçı, yangın ve müdahale eden itfaye, düğün, konser, lunapark, kamp, oteller, yamaç paraşütü, dans pisti, film platosu, gösteri yapanlar ve polis müdahalesi gibi çok sayıda kompozisyon yer alıyor. Her bölümde başka bir ayrıntı göze çarpıyor. Dioramanın ışığı ile gece-gündüz ayarı yapılabiliyor, kuş, böcek gibi ses efektleri eşlik ediyor. Örneğin konser alanında Sıla’nın şarkıları, ışık oyunları eşliğinde çalıyor.
STRESE İYİ GELİYOR
Dioramasını inşa etmeye devam eden Öztezcan, uzun saatlerini harcadığı hobisinin kendisini dinlendirdiğini anlatıyor: “Adım adım ilerliyor. Burası beni dinlendiriyor. Doğrusu kendimi koleksiyoner saymıyorum ama 20 trenim, 100 küçük arabam içinde. Evimin bir odasını buna ayırdım. Biz doktorların stresli ve yoğun bir iş hayatı olur. Buraya girince kafamdaki konular değişiyor”
Dioramalarla ilgili malzemelerin en çok Almanya’da bulunduğunu belirten Öztezcan, “Türkiye’de de zaman zaman bu malzemeleri getiren dükkanlar var. Ama malzemelerin çoğunu yurtdışına çıktığımda, özellikle Almanya’dan alıyorum. Ya önce hayal edip parçaları buluyorum ya da bulduğum parçalara göre tasarlıyorum” diyor.
ÇOCUKLAR İÇİN PROJE
Öte yandan Öztezcan, geçtiğimiz yıl Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen 7 Tepe 7 Fikir Yarışması’nda “İki Boyut Öğretir, Üç Boyut Geliştirir” isimli diorama projesiyle mansiyon ödülü aldı.
Daha büyük bir diorama kurmayı amaçlayan projesinde Öztezcan, çocukları iki boyutlu ekranlardan kurtarıp hayallerini büyüterek yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı, geleceğin mucitlerini ve girişimcilerini arttırmayı hedefliyor.
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