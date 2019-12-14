Profesörün acı günü! Gözyaşları sel oldu

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Tekirdağ'da kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen lise öğrencisi Eren Konukçu, Köseilyas Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde Konukçu'nun babası Prof. Dr. Fatih Konukçu, annesi Hasibe Dilek Konukçu, kardeşleri Gül Sena ve Başar Konukçu güçlükle ayakta dururken, gözyaşı döktüler.







Cenazeye, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mümin Şahin, akademisyenler, Eren'in okul arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Eren'in arkadaşları cenaze namazında saf tutarak tabutuna omuz verdi. Eren, Köseilyas Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.







SÜRÜCÜ TUTUKLANDI



Eren Konukçu'nun ölümünde kusurlu bulunan otomobil sürücüsü, Mesut Özkan ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemede 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla tutuklandı.



Kaza, dün akşam Değirmenaltı Mahallesi Namık Kemal Üniversitesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Mesut Ö. yönetimindeki 34 HN 4563 plakalı otomobil, kavşaktan sola dönüş yapmak isterken aynı yöne giden Eren Konukçu yönetimindeki 59 ABE 022 plakalı motosikletle çarpıştı.



Savrulan motosiklet, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek devrildi.



Kaza sırasında kelepçesini takmadığı için kaskının başından çıktığı öne sürülen lise öğrencisi Eren Konukçu, ağır yaralandı.



Başından yaralanan Konukçu, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Konukçu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



ÖĞRETİM ÜYESİNİN OĞLU



Tekirdağ'da özel bir koleje giden Eren Konukçu'nun Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukçu'nun oğlu olduğu belirtildi.



Kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü Mesut Ö., polis tarafından gözaltına alındı.

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