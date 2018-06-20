Profesörden ilginç tweet savunması: R yerine T yazmışım

Prof. Dr. Özdemir, Twitter’da bir kadın kullanıcının iletisine verdiği yanıtta, “Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor” ifadelerini kullandı.

Tepkilerden sonra Prof. Dr. Özdemir, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “O kullanıcı sürekli siyasi konularda yazıyordu. İnsanların sinir uçlarına dokunacak mesajlar yayınlıyordu, cevap olarak yazdım. ‘Patlatılıyor’ değil ‘parlatılıyor’ olacaktı, ‘r’ harfini ‘t’ olarak yazmışım. Parlatılıyor derken militanlaştırılıyor, yetiştiriliyor anlamında...”

Rektörlük ise akademisyen hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.