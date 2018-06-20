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    Profesörden ilginç tweet savunması: R yerine T yazmışım

    Gülseven ÖZKAN
    20.06.2018 - 21:17 | Son Güncelleme:

    Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir’in paylaşımı tepkilere neden oldu.

    Prof. Dr. Özdemir, Twitter’da bir kadın kullanıcının iletisine verdiği yanıtta, “Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor” ifadelerini kullandı.

    Profesörden ilginç tweet savunması: R yerine T yazmışım

    Tepkilerden sonra Prof. Dr. Özdemir, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “O kullanıcı sürekli siyasi konularda yazıyordu. İnsanların sinir uçlarına dokunacak mesajlar yayınlıyordu, cevap olarak yazdım. ‘Patlatılıyor’ değil ‘parlatılıyor’ olacaktı, ‘r’ harfini ‘t’ olarak yazmışım. Parlatılıyor derken militanlaştırılıyor, yetiştiriliyor anlamında...”
    Rektörlük ise akademisyen hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. 

    Profesörün tepki çeken tweeti için üniversiteden açıklamaProfesörün tepki çeken tweeti için üniversiteden açıklama

    Etiketler: gazetehaberleri , profesör , tweet , Ahmet Faruk Özdemir , son dakika , haberler
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