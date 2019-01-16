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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Profesörden, doktora resmi yazışma: Ahlaksız şerefsiz

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Profesörden, doktora resmi yazışma: Ahlaksız şerefsiz

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan ile Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Fedakar arasında bir öğrencinin notu nedeniyle başlayan karşılıklı resmi yazışmalar, ‘gayri ahlaki’, ‘ahlaksız’, ‘şerefsiz’, sözlerinin geçtiği suçlamalara dönüştü. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

ÖĞRENCİ NOTU YÜZÜNDEN

Dr. Cengiz Fedakar ile Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan'ın bir öğrencinin girdiği sınavda aldığı 85 notunun sisteme 25 olarak işlenmesiyle başlayan kurum içi resmi yazışmaları, karşılıklı suçlamalara dönüştü. Dr. Fedakar, bölüm başkanlığına gönderdiği yazıda öğrencinin mağdur olmaması için notunun düzeltildiğini bildirdi. Prof. Dr. Hunkan, öğrencinin sınav kağıdının da gönderilmesini istedi. Dr. Fedakar ise bölüm başkanının mevzuatta olmamasına rağmen öğrencinin sınav kağıdını istemesinin işi sürüncemede bıraktığını öne sürdü.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Prof. Dr. Hunkan, yeni bir yazı yazarak telefonla aranan Dr. Fedakar'dan 'Gerek kalmadı, hallettik' cevabı alındığını ifade ederek, "Dekanlığa sevk edilseydi öğrencinin notu 25 yerine 85 olarak değiştirilecekti. Bu durum, bölüm başkanlığımızı bir öğretim üyesine yakışmayan gayri ahlaki durumlar olabileceği düşüncesine sevk etmiştir" dedi. Dr. Cengiz Fedakar da "Gayri ahlaki kavramını, bölümümüze ÖYP kapsamında yerleştirilen 6 adet araştırma görevlisinin doktora öğrenimleri sonrası işlerine son veren Tarih Bölümü Kurulu kararına imza atanların vicdanında mı arayalım? 2010-2011 yılı öğretim yılında Büyük Selçuklu Tarihi 1 dersini alan 136 öğrenciden 126'sını yaz okuluna bırakarak öğrenciler üzerinden maddi kazanç temin eden öğretim üyesinin karakterinde mi arayalım? Bu sebeple tarafıma yöneltilen itham sahibine iade edilir" yanıtını verdi.

ESKİ SAHİBİNİ ISIRDIN

Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, Dr. Cengiz Fedakar'a gönderdiği yazıda, hakkında suçlamalarına cevap verip, karşı suçlamalarda bulundu. Prof. Dr. Hunkan, resmi yazısında şunları söyledi: "Seni acınacak durumdan alıp hak etmediğin bugünlere getiren eski sahibini 'hocanızı, babanızı', tabiri caizse ısırdın ve düşman oldun. Bu iftiranla sen karaktersiz, ahlaksız ve şerefsizsin. Hani kapalı kapılar ardında lise halinde seçtiğiniz öğrencilerin notlarını çan eğrisine rağmen yüksek tutup, orada burada kadroya sokmaya çalıştıklarınız var ya? Bazı öğrenciler nasıl mezun edildi acaba, onlar FETÖ'cü müydü? Bilhassa hain darbe öncesinden itibaren 2010 arasını, kapalı kapılar arkasında şahit oldukların ve bildiklerinle birlikte bir an için dürüst ol, etrafına bir bak, kendin ve yandaşların açısından bir sor, sorgula." 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

DR. Cengiz Fedakar, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Dr. Fedakar, “Bölüm başkanımız imza yetkisini kullanarak resmi yazışma üzerinden bana hakaret dolu yazılar iletti. Ben de bu durumu adli makamlara taşımaya, hakkımı aramaya karar verdim. Daha önce bana FETÖ’yle ilgili bir iftira atılmıştı. Bununla ilgili zerre kadar ilgim olmadığı için takipsizlik kararı verilmişti. Ona rağmen bana FETÖ ithamında bulunmakta” dedi. Prof. Hunkan ise olayın adli makamlara intikal ettiğini belirterek, açıklama yapmayacağını söyledi.

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