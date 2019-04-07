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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA, (DHA)
07.04.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı

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O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı

Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B. (53), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan B.'nin çalıştığı Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise hakkında soruşturma başlatılıp, açığa alındığı belirtildi. 

Olay, 4 gün önce, Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki hayvan hastanesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan B., akşam saatlerinde, 7 kişinin çalıştığı, kendisine ait hayvan hastanesine gitti. Hasan B., iddiaya göre, hastanede çalışan Ç.B.'den mutfakta yemek hazırlamasını istedi. Mutfağa giden Hasan B., daha sonra Ç.B.'ye alkol almayı teklif etti. Teklifi reddedilince sinirlenen Hasan B., önce fiziksel tacizde bulunduğu genç kadına, dövdükten sonra tecavüz etti. Olay sonrası eve giden Ç.B., durumu annesine anlattı. Anne- kız önce hastaneye gidip, darp ve tecavüz raporu aldı daha sonra polise giderek, Hasan B.'den şikayetçi oldu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Hasan B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan B., savunmasında, "Kendisine şiddet uyguladığım ve sonrasında cinsel saldırıda bulunduğum iddialarını kabul etmiyorum. Bu şekilde hakkımda şikayetçi bulunmasının arkasında mutlaka bir komplo olduğunu düşünüyorum. Aramızda duygusal veya fiziksel hiçbir yakınlık olmamıştır. Suçsuzum" dedi.

Hasan B., savunmasının ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hasan B., 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Olay sonrası Ankara Üniversitesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversitemiz dışında özel bir klinikte yaşanan cinsel saldırı haberi ihbar kabul edilerek, bu olayla ilişkili saldırı faili öğretim üyesi Hasan B. hakkında gerekli yasal işlem ile soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştır" denildi.

'TÜM HAKLARINI SAVUNACAĞIZ'

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise olayı kınadığı açıklamasında, şunları kaydetti: 

"Olay ile ilgili tüm tahkikat ve soruşturmaları başlatmış bulunmaktayız. Cinsel saldırıda bulunduğu açıklanan kişi ile ilgilide yasaların bizlere verdiği haklar çerçevesinde gerekli işlemleri başlatacağız. Olayı duyduğumuz dakikadan itibaren tüm gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren bu tür vahim olaylar hakkında istisnasız yapılması gereken ne varsa hukuki çerçevede gereğini yerine getirmekteyiz. Kamuoyu ve tüm meslektaşlarımız müsterih olsun saldırıya uğrayan kardeşimizin yanındayız. Onun tüm haklarını savunacağız. En kısa sürede şahsı ve ailesi ile de görüşerek desteklerimizi yerine getireceğiz."

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