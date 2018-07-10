Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Profesör olmayana da rektörlük

    Profesör olmayana da rektörlük

    Aysel ALP-GİZEM KARAKIŞ/ ANKARA
    10.07.2018 - 20:25 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından yayımlanan 703 nolu kararnameyle artık rektör olmak için profesör olmak gerekmeyecek.

    Rektör atamalarını düzenleyen kanundaki “profesör akademik unvanına sahip kişiler” ifadesi çıkarılarak “Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder” hükmü getirildi.

    VALİ ATAMALARINDA YENİ KRİTER

    Valiler, sadece cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Vali atamalarında İçişleri Bakanı’nın rolü sona erdi. Tek söz sahibi Cumhurbaşkanı oldu. “Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır” ifadesi, “Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır” şeklinde değiştirildi. Kararnameyle cumhurbaşkanı, kamu görevlisini hiçbir şart olmadan vali olarak atayabilecek. Ayrıca vali yardımcılarının en az altı yıl kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını Doğu’da geçirmiş olanlardan tayin edilme koşulu da kaldırıldı. 703 nolu KHK’nın geçici 32. maddesine göre merkez vali, müsteşar ve müsteşar yardımcılıkları kaldırıldı. Bu makamdakiler eski görevlerine dönerken, yüksek maaşları da son buldu.

    Etiketler: gazetehaberleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri