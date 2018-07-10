Profesör olmayana da rektörlük

Rektör atamalarını düzenleyen kanundaki “profesör akademik unvanına sahip kişiler” ifadesi çıkarılarak “Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder” hükmü getirildi.

VALİ ATAMALARINDA YENİ KRİTER

Valiler, sadece cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Vali atamalarında İçişleri Bakanı’nın rolü sona erdi. Tek söz sahibi Cumhurbaşkanı oldu. “Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır” ifadesi, “Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır” şeklinde değiştirildi. Kararnameyle cumhurbaşkanı, kamu görevlisini hiçbir şart olmadan vali olarak atayabilecek. Ayrıca vali yardımcılarının en az altı yıl kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin iki yılını Doğu’da geçirmiş olanlardan tayin edilme koşulu da kaldırıldı. 703 nolu KHK’nın geçici 32. maddesine göre merkez vali, müsteşar ve müsteşar yardımcılıkları kaldırıldı. Bu makamdakiler eski görevlerine dönerken, yüksek maaşları da son buldu.



