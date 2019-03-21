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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.03.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Profesör olarak televizyonlara da çıkmıştı! Şimdi 18 yıl hapsi isteniyor... 

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Profesör olarak televizyonlara da çıkmıştı! Şimdi 18 yıl hapsi isteniyor... 

Kendisini “beyin cerrahı” olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen Cüneyt Turan hakkında 18 yıla kadar hapis talep edildi.

Konferanslarda, seminerlerde ve ulusal televizyon kanallardaki sağlık programlarında kendisini "beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü" olarak tanıttığı ortaya çıkınca yakalanıp tutuklanan Cüneyt Turan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; Lise mezunu olduğu ve insanlara ilaçlar yazarak maddi manevi olarak dolandırdığı ortaya çıkan sahte profesörün 18 yıla kadar hapsi istendi. Savcılıkça ifadesine başvurulan Turan, kendi adıyla eğlence maksatlı bir internet sitesi açtığını, amacının arkadaşlarına şaka yapmak olduğunu beyan ederek, "Kendimi doktor olarak tanıtmadım. Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı olması nedeniyle, insanlara bazı konularda ürün tavsiyesinde bulundum. Suçsuzum" dedi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Turan hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, "Dolandırıcılık, Sağlık kanuna muhalefet ve tababet ve şuabatı sanatlarına muhalefet" suçları kapsamında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Turan'ın bir iş adamına üzerinde çalıştığı beyin pili projesinden bahsederek 340 bin lira istediği, başka bir şahıstan ise tedavi maksatlı yurt dışından getireceğini iddia ettiği materyaller için 45 bin euro istediği, müştekinin de çaresiz durumda bulunması nedeniyle ödeme yaptığı belirtildi. Tutuklu bulunan ve 18 yıla kadar hapsi istenen Turan, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Sahte beyin cerrahı yakalandı
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