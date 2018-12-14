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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
14.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Profesör bilim paneline gidiyordu

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Profesör bilim paneline gidiyordu

TREN kazasında hayatını kaybedenler geride yürek yakan hikâyeler bıraktı.

- Kazada hayatını kaybedenlerden biri, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Berahitdin Albayrak’tı. Eşini bir süre önce kaybeden iki çocuk babası Albayrak’ın TÜBİTAK’ın bilim etkinliğine katılmak için Konya’ya gitmek için yola çıktığı belirlendi. Çok sayıda ödülü bulunan Albayrak, TÜBİTAK tarafından Konya Bilim Merkezi’nde yapılacak ‘Bilim Cafe’ programında ‘atomun mikro dünyasına gizemli yolculuk’, ‘robotların geçmişi ve geleceği’ ile ‘gökbilim’ konularını anlatacaktı. Profesör Albayrak’tan gelen acı haber üzerine bilimsel etkinlik iptal edildi.  Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için bugün Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde tören düzenlenecek. Albayrak, Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale’de defnedilecek. 

Profesör bilim paneline gidiyordu

Hulusi Boler

KÜBRA İLKBAHARDA EVLENECEKTİ

- 27 yaşındaki Kübra Yılmaz, biyomedikal uzmanıydı. Nişanlıydı ve ilkbaharda düğün yapacaktı. İş görüşmesi için Konya’ya gitmek için yola çıkan Yılmaz, kazada hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döken ailesi ve yakınları, “Gelinlik yerine kefen giydi” diye isyan etti.

- Tekstil işiyle uğraşan Ebru Erdem Arsan, iki çocuk annesiydi.

- Yüksek Hızlı Tren makinisti Adem Yaşar iki çocuk babasıydı. Makinist Hulusi Böler de biri 5 diğeri ise 12 yaşında iki çocuk sahibiydi.

BAŞBAKANLIK BÜROKRATI ÖLENLER ARASINDA

- Ölenlerden biri de Başbakanlık’ta bürokrat olarak görev yapan Yusuf Yetim’di. Bir önceki genel seçimlerde HDP’den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Yetim, önümüzdeki yerel seçimlerde yine HDP’den Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi belediye başkan aday adayıydı. Kazada yaralananlar arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde ders veren beş akademisyen de bulunuyordu. KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Ankara’da ikamet eden ve sabah treniyle üniversitemize ders vermek üzere gelmekte olan akademisyenlerimizden Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Doç. Dr. Bülent Elbasan (misafir öğretim üyemiz), Dr. Öğr. üyesi Bülent Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tekdemir Dökeroğlu yaralılar arasında” denildi. m 

NÖBETE YETİŞECEKTİ

Profesör bilim paneline gidiyordu

Tahsin Ertaş

Konya’da özel bir hastanede görevli çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tahsin Ertaş, evli ve iki çocuk babasıydı. Ankara’da oturan Ertaş’ın, görev yaptığı hastaneye nöbete gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Ertaş’ın rahat ve konforlu olması nedeniyle sürekli hızlı treni tercih ettiği,  VIP olarak ilk vagonda yolculuk yaptığı öğrenildi. Ertaş’ın yakını Nezih Yıldırım, “Evet biz kaderci bir milletiz ama önce tedbir almamız gerekir. Bu bir kaza değil cinayettir. Gencecik bir doktor, gencecik insanlar, bu ülkenin beyin takımı hayatlarını kaybediyor. Neden? Tedbirsizlikten. Kim sorumluysa, kimin hatası varsa hesap vermeli. Tedbirsizlikten başka şey değil” dedi.

Profesör bilim paneline gidiyordu

‘SORUMLULAR HESAP VERSİN’

ANKARA’daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri; makinistler Adem Yaşar, Hulusi Böler, Kadir Ünal ile Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan, Dr. Tahsin Ertaş, Yusuf Yetim ve Arif Kahan Ertik olarak açıklandı. Kazanın ardından cenazeler Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na nakledildi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu’na geldi, bazıları da kimlik teşhis işlemi için içeriye alındı.

Profesör bilim paneline gidiyordu

Yakınlarını kaybeden ve fenalaşan bazı kişilere, sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahale etti. Cenazeleri almaya gelen aileler gözyaşı dökerken, “Ölüm bu kadar ucuz olmasın, tedbirsizlik faciaya yol açtı. Sorumlular hesap versin” diye tepki gösterdiler. 

 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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