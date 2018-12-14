Profesör bilim paneline gidiyordu

- Kazada hayatını kaybedenlerden biri, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Berahitdin Albayrak’tı. Eşini bir süre önce kaybeden iki çocuk babası Albayrak’ın TÜBİTAK’ın bilim etkinliğine katılmak için Konya’ya gitmek için yola çıktığı belirlendi. Çok sayıda ödülü bulunan Albayrak, TÜBİTAK tarafından Konya Bilim Merkezi’nde yapılacak ‘Bilim Cafe’ programında ‘atomun mikro dünyasına gizemli yolculuk’, ‘robotların geçmişi ve geleceği’ ile ‘gökbilim’ konularını anlatacaktı. Profesör Albayrak’tan gelen acı haber üzerine bilimsel etkinlik iptal edildi. Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için bugün Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde tören düzenlenecek. Albayrak, Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale’de defnedilecek.



Hulusi Boler

KÜBRA İLKBAHARDA EVLENECEKTİ

- 27 yaşındaki Kübra Yılmaz, biyomedikal uzmanıydı. Nişanlıydı ve ilkbaharda düğün yapacaktı. İş görüşmesi için Konya’ya gitmek için yola çıkan Yılmaz, kazada hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döken ailesi ve yakınları, “Gelinlik yerine kefen giydi” diye isyan etti.

- Tekstil işiyle uğraşan Ebru Erdem Arsan, iki çocuk annesiydi.

- Yüksek Hızlı Tren makinisti Adem Yaşar iki çocuk babasıydı. Makinist Hulusi Böler de biri 5 diğeri ise 12 yaşında iki çocuk sahibiydi.

BAŞBAKANLIK BÜROKRATI ÖLENLER ARASINDA

- Ölenlerden biri de Başbakanlık’ta bürokrat olarak görev yapan Yusuf Yetim’di. Bir önceki genel seçimlerde HDP’den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Yetim, önümüzdeki yerel seçimlerde yine HDP’den Şanlıurfa’nın Bozova ilçesi belediye başkan aday adayıydı. Kazada yaralananlar arasında Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde ders veren beş akademisyen de bulunuyordu. KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Ankara’da ikamet eden ve sabah treniyle üniversitemize ders vermek üzere gelmekte olan akademisyenlerimizden Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Doç. Dr. Bülent Elbasan (misafir öğretim üyemiz), Dr. Öğr. üyesi Bülent Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tekdemir Dökeroğlu yaralılar arasında” denildi. m

NÖBETE YETİŞECEKTİ



Tahsin Ertaş

- Konya’da özel bir hastanede görevli çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tahsin Ertaş, evli ve iki çocuk babasıydı. Ankara’da oturan Ertaş’ın, görev yaptığı hastaneye nöbete gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Ertaş’ın rahat ve konforlu olması nedeniyle sürekli hızlı treni tercih ettiği, VIP olarak ilk vagonda yolculuk yaptığı öğrenildi. Ertaş’ın yakını Nezih Yıldırım, “Evet biz kaderci bir milletiz ama önce tedbir almamız gerekir. Bu bir kaza değil cinayettir. Gencecik bir doktor, gencecik insanlar, bu ülkenin beyin takımı hayatlarını kaybediyor. Neden? Tedbirsizlikten. Kim sorumluysa, kimin hatası varsa hesap vermeli. Tedbirsizlikten başka şey değil” dedi.

‘SORUMLULAR HESAP VERSİN’

ANKARA’daki tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri; makinistler Adem Yaşar, Hulusi Böler, Kadir Ünal ile Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan, Dr. Tahsin Ertaş, Yusuf Yetim ve Arif Kahan Ertik olarak açıklandı. Kazanın ardından cenazeler Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na nakledildi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu’na geldi, bazıları da kimlik teşhis işlemi için içeriye alındı.

Yakınlarını kaybeden ve fenalaşan bazı kişilere, sağlık ekipleri ambulans içerisinde müdahale etti. Cenazeleri almaya gelen aileler gözyaşı dökerken, “Ölüm bu kadar ucuz olmasın, tedbirsizlik faciaya yol açtı. Sorumlular hesap versin” diye tepki gösterdiler.