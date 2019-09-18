Prof. Türmen’e WHO ödülü
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ‘Avrupa Sağlık Ödülü’, bu yıl Prof. Dr. Tomris Türmen’in oldu. Her yıl Avrupa’da yaşayan insanların daha iyi sağlığa kavuşmaları için katkıda bulunan bilim insanlarına verilen ödül dün Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da BM binasındaki törenle Türmen’e takdim edildi.
Avrupa Bölgesi’nde sağlık alanında yapılması gereken araştırmalar ve yatırımlara yön veren komisyonun başkanlığını yürüten Türmen, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. ABD ile Kanada’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası ve Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları üst ihtisası yapan Türmen 1988 yılında profesör unvanı aldı. 1989 yılında, Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’ne atandı. 1991 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu. 1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tarafından, Birleşmiş Milletler-Cenevre’de DSÖ İcra Direktörlüğü görevine getirildi. 15 yıl boyunca bu görevde bulundu. 2007 yılında Türkiye’ye döndü. 2007-2011 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanlığı yaptı. Halen Uluslararası Çocuk Derneği’nin başkanlığını yürütüyor, ayrıca ulusal ve uluslararası birçok kuruluşun yönetiminde yer alıyor.
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