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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Prof. Türmen’e WHO ödülü

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Prof. Türmen’e WHO ödülü

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ‘Avrupa Sağlık Ödülü’, bu yıl Prof. Dr. Tomris Türmen’in oldu. Her yıl Avrupa’da yaşayan insanların daha iyi sağlığa kavuşmaları için katkıda bulunan bilim insanlarına verilen ödül dün Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da BM binasındaki törenle Türmen’e takdim edildi.

Avrupa Bölgesi’nde sağlık alanında yapılması gereken araştırmalar ve yatırımlara yön veren komisyonun başkanlığını yürüten Türmen, 1970 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. ABD ile Kanada’da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası ve Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları üst ihtisası yapan Türmen 1988 yılında profesör unvanı aldı. 1989 yılında, Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’ne atandı. 1991 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu. 1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tarafından, Birleşmiş Milletler-Cenevre’de DSÖ İcra Direktörlüğü görevine getirildi. 15 yıl boyunca bu görevde bulundu. 2007 yılında Türkiye’ye döndü. 2007-2011 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanlığı yaptı. Halen Uluslararası Çocuk Derneği’nin başkanlığını yürütüyor, ayrıca ulusal ve uluslararası birçok kuruluşun yönetiminde yer alıyor.

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