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    Prof.Haluk Ülman hayatını kaybetti

    İSTANBUL
    24.03.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    SİYASET bilimci ve dış politika yazarı Prof. Ahmet Haluk Ülman hayatını kaybetti. Bir dönem CHP’de milletvekili olarak Meclis’e de giren Ülman bir yıldır kanser tedavisi görüyordu. Prof. Ahmet Haluk Ülman bugün Bodrum’da son yolculuğuna uğurlanacak.

    Ahmet Haluk Ülman’ın oğlu Murat Ülman, “Babamızı kaybettikten sonra, onun ne çok insanın hayatına dokunduğunu gördük” diyerek şunları söyledi: “Öğrencileri, üniversite ve siyasette beraber çalıştığı arkadaşlarıyla ne kadar yakın, samimi ve güven dolu bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Şimdi bizi arayan herkes kendisi hakkında güzel şeyler söylüyor. Biz de ailesi olarak onun Türk siyasi hayatına ve akademik hayatına ne kadar büyük katkıları olduğunu ilk elden gördük. Onun gibi bir insanın ailesi olmak, evladı olmaktan gurur duyuyoruz.” 

    Etiketler: Prof. Haluk Ülman , Vefat , gazetehaberleri , gündem
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