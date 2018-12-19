Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya hapis cezası verildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriProf. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya hapis cezası verildi
GeriGündem Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya hapis cezası verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
19.12.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya hapis cezası verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya hapis cezası verildi

Barış İçin Akademisyenlerin "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı gerekçesiyle yargılanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Şebnem Korur Fincancı ve avukatları katıldı. Duruşmayı HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çok sayıda akademisyen de izledi. Duruşma savcısı Can Tümer Keriş, önceki celselerde vermiş olduğu mütalaasını tekrar etti.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Fincancı, "Barış istemek suç değildir. Beraatime karar verilsin" dedi. Fincancı, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin maddenin uygulamasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine "Suçlu olduğumu düşünmediğimden dolayı kabul etmiyorum" dedi.

Fincancı son sözünde ise "Bugün 19 Aralık. Bundan 18 yıl önce cezaevlerine saldırılıp 'hayata dönüş operasyonu' yapıldı. 40 yıl önce Maraş katliamı yapıldı. Bunlarla yüzleşemedik. Biz bu acılarla yüzleşemediğimiz için şu an yargılama konuları yapılıyor. Yüzleşmeyi başardığımızda bu yargılamaların utanç belgeleri olacağını düşünüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Emile Zola'nın dediği gibi asıl ben itham ediyorum" diye konuştu.

PİŞMANLIK DUYMADIĞI GEREKÇESİYLE İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, sanık Şebnem Korur Fincancı'ya "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Gerekçede, "suçun işleniş şekli ve özelliği sanığın suç tarihinden hemen önce ve sonrasında vermiş olduğu röportajlarında kullanmış olduğu ifadeler, suça konu bildiri içeriğiyle örtüşecek şekilde TSK’nin tamamen savunma ve güvenlik amaçlı bölgedeki faaliyetini vahşet, soykırım girişimi, savaş suçu ve Kürt halkına topyekun saldırı olarak ifade etmesi, bölgede PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından yapılan hendek kazma eylemlerini övmesi, öz yönetim anlayışına sahip çıkması" gösterildi.

Mahkeme, Fincancı'nın duruşmadaki olumsuz gözlemlenen tutum ve davranışları ile suçun işlenmesinden sonra pişmanlık duymamasını da dikkate alarak cezada indirime gitmedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İddianamede şoke eden ifadeler: 'Ahmet yapma...'

Ankara’da toplu taşımada yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor...

Şile'de heyecanlı dakikalar... Nefesler tutuldu