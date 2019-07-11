Prof. Dr. Nurdoğan Rigel’in avukatı: Hükme itiraz ettik
Öğrencisine düşük not verdiği iddiasıyla ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 5 ay hapis cezası alan ve 5 yıl süreyle ertelenen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdoğan Rigel’in avukatı, henüz kararın kesin olmadığını, hükme itiraz ettiklerini söyledi.
Avukat Hasan Adil Atabay, müvekkili Prof. Dr. Rigel’e ‘yasal olmayan gerekçelerle’ hapis cezası verildiğini öne sürerek şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilim olan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel hakkında 9 Temmuz itibarıyla çeşitli gazete ve medya organlarının internet sitelerinde, ‘Düşük Not Veren Profesöre Hapis’ şeklinde aynı minvalde haberler yayınlanmış ve halen de yayınlanmaya devam ediyor. Prof. Dr. Rigel hakkında İstanbul 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bir hüküm. Müvekkilimiz anılan mahkemece yapılan duruşmalarda detaylı bir şekilde kendisini savunmuş, tarafımızca da gerekli hukuki savunmaları yapıldıysa da yasal olmayan gerekçelerle maalesef mevcut hüküm kurulmuş. Bu hükümle ilgili tarafımızca itiraz yapıldı, kanun yoluna müracaat edildi. Kesinleşmemiş bir hükmün müvekkilin manevi şahsiyetine zarar verecek şekilde haber yapılmasını anlayabilmiş değiliz. Bu haberi yapan medya organlarıyla ilgili gerekli hukuki ve cezai başvurular yapılacak. Kararın henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle içeriğiyle ilgili etik açıdan bu aşama itibarıyla bir bilgilendirme yapılmayacak.”
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