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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Esra ÜLKAR
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel’in avukatı: Hükme itiraz ettik

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Prof. Dr. Nurdoğan Rigel’in avukatı: Hükme itiraz ettik

Öğrencisine düşük not verdiği iddiasıyla ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 5 ay hapis cezası alan ve 5 yıl süreyle ertelenen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdoğan Rigel’in avukatı, henüz kararın kesin olmadığını, hükme itiraz ettiklerini söyledi.

Avukat Hasan Adil Atabay, müvekkili Prof. Dr. Rigel’e ‘yasal olmayan gerekçelerle’ hapis cezası verildiğini öne sürerek şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilim olan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel hakkında 9 Temmuz itibarıyla çeşitli gazete ve medya organlarının internet sitelerinde, ‘Düşük Not Veren Profesöre Hapis’ şeklinde aynı minvalde haberler yayınlanmış ve halen de yayınlanmaya devam ediyor. Prof. Dr. Rigel hakkında İstanbul 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bir hüküm. Müvekkilimiz anılan mahkemece yapılan duruşmalarda detaylı bir şekilde kendisini savunmuş, tarafımızca da gerekli hukuki savunmaları yapıldıysa da yasal olmayan gerekçelerle maalesef mevcut hüküm kurulmuş. Bu hükümle ilgili tarafımızca itiraz yapıldı, kanun yoluna müracaat edildi. Kesinleşmemiş bir hükmün müvekkilin manevi şahsiyetine zarar verecek şekilde haber yapılmasını anlayabilmiş değiliz. Bu haberi yapan medya organlarıyla ilgili gerekli hukuki ve cezai başvurular yapılacak. Kararın henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle içeriğiyle ilgili etik açıdan bu aşama itibarıyla bir bilgilendirme yapılmayacak.” 

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